روسيا تعتقل منفذ عملية اغتيال كيريلوف

كثفت روسيا هجماتها في كورسك ودونيتسك وكييف، حيث أعلنت كييف، أمس، عن إسقاط 51 من أصل 81 طائرة مسيرة روسية خلال الليل، فيما أعلنت موسكو اعتقال منفذ الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي.

وقال القائد الأعلى للجيش الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي، إن موسكو كثفت هجماتها على القوات الأوكرانية، التي تقاتل للاحتفاظ بجيب في منطقة كورسك الروسية، وزادت الضغط في منطقة دونيتسك بشرقي أوكرانيا.

وقال سيرسكي: «لليوم الثالث، يشن العدو هجمات مكثفة في منطقة كورسك»، وأضاف أن روسيا تستخدم بنشاط قوات كوريا الشمالية، التي تكبدت خسائر كبيرة.

وكشفت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليغرام، أمس، أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 81 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وميليروفو وأوريل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».



وقال البيان إنه بحلول ساعات الصباح الأولى، أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 51 طائرة مسيرة في مناطق بولتافا وسومي وخاركيف وكييف وجيتومير وخميلنيتسكي وتشيركاسي وكيروفوهراد ودنيبروبيتروفسك وزابوريجيا.

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية، في البيان، إلى أن 30 طائرة مسيرة فشلت في ضرب أهدافها، نتيجة للتدابير المضادة الفعالة (الحرب الإلكترونية)، التي نفذتها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

إلى ذلك، أعلنت روسيا سيطرتها على قريتين قرب مدينة كوراخوفي في شرقي أوكرانيا.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالات الأنباء المحلية، أن جنودها سيطروا على ستاري تيرني، وترودوفي، القريبة جداً من مدينة كوراخوفي المنجمية، التي تتعرض لهجمات روسية منذ أسابيع عدة.



إلى ذلك، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، أنه تم اعتقال منفذ الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، الثلاثاء.

وأفادت هيئة التحقيق الروسية، أمس، بتوقيف مواطن أوزبكستاني، يشتبه بضلوعه في اغتيال الجنرال الروسي إيغور كيريلوف، في موسكو، في عملية تفجير أعلنت كييف مسؤوليتها عنها.

وقالت الهيئة في بيان، إن «مواطناً من أوزبكستان من مواليد عام 1995، أوقف للاشتباه في تنفيذه الاعتداء الذي أودى بحياة قائد قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، إيغور كيريلوف، ومساعده إيليا بوليكاربوف».