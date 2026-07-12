روسيا وأوكرانيا تتبادلان ضربات مؤلمة

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً متسارعاً، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع تبادل ضربات مؤلمة، حيث قصفت موسكو العاصمة الأوكرانية كييف، وأغلقت ممراً مائياً بعد هجوم أوكراني على 13 سفينة نفطية روسية ومصافي نفط.

وأعلنت موسكو تعليق حركة الملاحة مؤقتاً عبر قناة «الدون-آزوف»، الممر المائي الوحيد الذي يربط عمق الأراضي الروسية بالبحار المفتوحة، عقب هجوم أوكراني استهدف 13 سفينة روسية، بينها عشر ناقلات نفط في بحر آزوف.

كما شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة، استهدفت مصافي نفط في جنوب روسيا وميناء تاغانروغ المطل على بحر آزوف.

وردت روسيا على الهجمات الأوكرانية بصواريخ باليستية استهدف كييف، حيث دوت انفجارات في أنحاء من العاصمة، كما نفذت موسكو ضربات بأسلحة عالية الدقة استهدفت موانئ ومنشآت لوجستية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية.