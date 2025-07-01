روسيا تهاجم خاركيف ودونيتسك وتحشد حول سومي

أعلنت أوكرانيا، أمس، أن روسيا هاجمت مقاطعتي خاركيف ودونيتسك بـ 107 مسيرات، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 64 من المسيرات، وحيّدت 10.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن مصادر عسكرية أوكرانية، أن روسيا تحشد 50 ألف جندي حول مدينة سومي في شمال شرقي أوكرانيا.

وفي تقرير ميداني، قالت «وول ستريت جورنال»، إن القوات الروسية أصبحت على بعد 12 ميلاً (20 كيلومتراً) فقط من مدينة سومي العاصمة الإقليمية شمالي أوكرانيا، وهي هدف جديد لموسكو، في وقت يعزز الجيش الروسي تفوقه العسكري، في عدد متزايد من المواقع على طول الجبهة.

وذكرت «وول ستريت جورنال» أن القوات الروسية تدفقت عبر الحدود في الاتجاه المعاكس نحو سومي. ودفعت بـ 50 ألف جندي في المنطقة، بعد أن طردت القوات الأوكرانية بالكامل من منطقة كورسك الروسية، في وقت سابق من هذا العام، مشيرة إلى أن الجنود الروس يفوقون الأوكرانيين عدداً بنحو 3 % إلى 1 %، وفقاً لعسكريين يقاتلون هناك.

ونقلت الصحيفة عن الجنرال أوليكساندر سيرسكي، القائد العسكري الأعلى لأوكرانيا، قوله «إن استراتيجية الروس الرئيسة، هي استنزافنا بأعدادهم».

ووفقاً لسيرسكي اتسع خط المواجهة، خلال العام الماضي، بأكثر من 160 كيلومتراً، حيث يمتد الآن لأكثر من 1200 كيلومتر، في قوس من الشمال الشرقي إلى الجنوب.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، لدى وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير معلنة «إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتنازل عن أي من مطالبه المتطرفة، فهو لا يريد مفاوضات، بل يريد استسلاماً».

وقال فادفول في بيان صادر عن وزارته: «حرية أوكرانيا أهم مهمة في سياستنا الخارجية والأمنية، وروسيا تراهن على تراجع دعمنا».

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس، إن برلين تتوقع أن يتم هذا الأسبوع إقرار خطة الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة العقوبات رقم 18 ضد روسيا.

وأضاف المتحدث الألماني «سيتم طرحها الآن على مستوى السفراء، وسيعاد النظر فيها بعد زيارة (مسؤولين من) المفوضية لسلوفاكيا في وقت لاحق من الأسبوع».