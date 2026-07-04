بوتين يوقع تعديلات ضريبية لتعزيز إمدادات الوقود المحلية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يهدف إلى تحفيز إمدادات البنزين إلى السوق المحلية.

وينص القانون، الذي يتضمن تعديلات على قانون الضرائب، على السماح بخلط البنزين الخام مع مكونات أخرى لإنتاج وقود سيارات عالي الأوكتان، بحسب ما أفادت شبكة"آر بي سي" اليوم السبت.

كما تهدف التعديلات إلى تشجيع استيراد البنزين إلى روسيا من خلال تقديم إعانات مالية للمستوردين، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتواجه نحو 90% من مناطق روسيا مشكلات في إمدادات البنزين أو أشكالا من تقنين الوقود، وذلك عقب سلسلة من الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط، والتي استهدفت في كثير من الحالات مواقع عميقة داخل روسيا، فيما تتخذ السلطات إجراءات استثنائية لتجاوز هذه الأزمة.

كما حظرت روسيا تصدير البنزين ووقود الطائرات، وتدرس أيضا فرض قيود محتملة على تصدير الديزل. وقال الكرملين في 30 يونيو إن روسيا تناقش استيراد الوقود بسعر مناسب. كما أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة خففت بعض المتطلبات الفنية، ما يسمح لبعض المصافي بإنتاج بنزين وديزل بمعايير يورو-3 حتى نهاية عام 2