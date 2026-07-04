روسيا: استهداف ميناء ومحطة نفطية في هجوم أوكراني

قالت السلطات في سان بطرسبرج، ثاني أكبر ‌مدن ​روسيا، ومنطقة لينينجراد المحيطة بها اليوم السبت إن هجوما أوكرانيا كبيرا بطائرات مسيرة استهدف ميناء محليا وبنية تحتية نفطية خلال الليل.

وقال حاكم سان بطرسبرج ألكسندر بيجلوف إن المدينة، التي يبلغ عدد سكانها ⁠نحو ستة ملايين، تعرضت لهجوم "واسع النطاق" بالطائرات المسيرة، فيما جرى استهداف محطة النفط بالمدينة.

وأضاف أنه لم تقع إصابات وأن تداعيات الهجوم تم ‌التعامل معها.

من جانبه، قال حاكم منطقة لينينجراد ألكسندر دروزدينكو إن طائرات مسيرة استهدفت ميناء فيسوتسك الواقع ‌على بعد نحو 170 كيلومترا شمال غربي سان ‌بطرسبرج على خليج فنلندا. ويستخدم الميناء في شحن ‌النفط والحبوب والفحم ‌والغاز الطبيعي المسال.

وأضاف دروزدينكو أن الدفاعات الجوية أسقطت 72 طائرة ​مسيرة فوق منطقة لينينجراد.

وقال ‌الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت ⁠إن جيش بلاده استهدف خلال الليل منشآت نفطية وعسكرية قرب سان بطرسبرج.

وأضاف في منشور على تطبيق تيليجرام "استهدفت ​قوات ⁠الدفاع الأوكرانية بنية ⁠تحتية نفطية في موانئ تدر إيرادات لتمويل الحرب الروسية، كما ضربت كرونشتادت، وهو هدف عسكري مهم ⁠يقع على بعد أكثر من 850 كيلومترا من الحدود الأوكرانية".

وصعدت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية الروسية للطاقة خلال العام الجاري، ما تسبب في نقص الوقود في بعض المناطق الروسية.

وتعرضت سان بطرسبرج، ‌الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر من الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، ​لهجمات متفرقة بطائرات مسيرة أوكرانية.

وشملت الأهداف في السابق محطة النفط بالمدينة وسفينة حربية كانت راسية خلال منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في يونيو .