موسكو وكييف.. تصعيد متبادل يتجاوز خطوط الجبهة

لم يكد ينتهي اليوم الذي شهدت فيه كييف الهجوم الأكبر منذ بدء الحرب حسب وصفها، حتى انتقلت موجة القصف إلى مدن ومناطق جديدة على جانبي الصراع، فبعد الهجوم الروسي الواسع الذي أوقع 30 قتيلاً في العاصمة الأوكرانية، أعلنت موسكو وكييف سقوط قتلى مدنيين جراء ضربات متبادلة، بينما تواصلت العمليات العسكرية على خطوط القتال مع إعلان روسيا تحقيق تقدم ميداني جديد شرق أوكرانيا.

ويعكس تسلسل التطورات استمرار التصعيد العسكري بالتوازي مع اتساع نطاق الهجمات الجوية التي باتت تطال العمق في البلدين، في وقت لا تظهر فيه مؤشرات على انحسار وتيرة الحرب.

ضحايا وبيانات

وأعلنت أجهزة الإنقاذ الأوكرانية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الروسي على كييف إلى 30 قتيلاً، فيما قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو إن عمليات البحث تحت الأنقاض لا تزال مستمرة، معلناً يوم حداد في المدينة.

وحسب بيانات سلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا خلال الهجوم 496 طائرة مسيرة و74 صاروخاً، بينها صواريخ بالستية، فيما أعلن السلاح نفسه إسقاط 476 مسيرة و48 صاروخاً.

ووصفت السلطات الأوكرانية الهجوم بأنه الأكبر الذي تتعرض له كييف منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

ووفقاً للإدارة العسكرية في كييف، دُعي السكان إلى الحد من البقاء في الأماكن المفتوحة بعد اندلاع حرائق واسعة أدت إلى تدهور جودة الهواء، مع التوصية بإغلاق النوافذ وتشغيل أجهزة تنقية الهواء عند توفرها.

كما أشارت شركة «آي كيو إير» السويسرية إلى تسجيل مستويات مرتفعة من تلوث الهواء في عدد من مناطق العاصمة.

وفي شمال شرقي أوكرانيا، نقل عن رئيس الإدارة العسكرية في منطقة سومي أوليغ هريغوروف، أن أربعة أشخاص قتلوا، بينهم امرأة وابنتها التي لم تتجاوز عامين، في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف مبنى سكنياً، فيما أُصيب ثلاثة آخرون.

سياسياً، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس أن بلاده سترد على الهجوم الروسي الأخير، معتبراً أن موسكو تستهدف المدنيين في محاولة لإضعاف تماسك المجتمع الأوكراني، وفق تصريحاته خلال تفقده المواقع المتضررة في كييف.

وفي المقابل، تؤكد موسكو أنها ستواصل عملياتها العسكرية لتحقيق أهدافها المعلنة، وتقول إن ضرباتها تستهدف البنية العسكرية الأوكرانية.

هجمات أوكرانية

في المقابل، أعلنت السلطات الروسية سقوط قتلى نتيجة هجمات أوكرانية استهدفت مناطق حدودية.

ووفقاً لرئيس بلدية بيلغورود فالنتين ديميدوف، قُتلت امرأة في هجوم صاروخي ألحق أضراراً بمنشآت مدنية، وأدى إلى انقطاع المياه والكهرباء عن أجزاء من المدينة.

كما أعلن حاكم منطقة بريانسك يغور كوفالتشوك مقتل رجل وإصابة شخصين في هجمات بطائرات مسيرة.

وفي الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة زابوريجيا، ووفقاً للحاكم يفغيني باليتسكي، قُتل خمسة أشخاص في هجوم أوكراني استهدف سوقاً بمدينة توكماك.

وأضاف باليتسكي، في بيان منفصل، أن ثلاثة آخرين لقوا حتفهم في هجمات قال إنها استهدفت مناطق سكنية وبنية تحتية مدنية في المنطقة.

ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية وشبه جزيرة القرم خلال ليلة واحدة.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه كييف أنها كثفت خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، مستهدفة منشآت للطاقة وأهدافاً عسكرية، رداً على استمرار الضربات الروسية على المدن الأوكرانية.

وعلى خط المواجهات البرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس سيطرة قواتها على بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وقالت إن ذلك يعزز مواقع القوات الروسية على الضفة اليمنى لنهر فولتشيا. ولم يصدر تعليق أوكراني يؤكد أو ينفي هذا الإعلان.

وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار الحرب على مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في السعي إلى تحقيق مكاسب ميدانية على جبهات القتال، والثاني في اتساع نطاق الضربات الجوية بعيدة المدى التي باتت تطال المدن والبنية التحتية في روسيا وأوكرانيا على حد سواء، في مشهد يعكس استمرار التصعيد العسكري رغم تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية توقف القتال.