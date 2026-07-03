روسيا: إسقاط 155 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة ، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: " خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 2 يوليو إلى الساعة 7:00 صباحًا في 3 يوليو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات تفير وتولا وسمولينسك وكالوجا وبيلجورود وبريانسك وكورسك وروستوف وإقليم كراسنودار ومنطقة موسك وجمهورية القرم وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 11 قنبلة موجهة و631 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم.