توسع حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا

تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً في حرب الاستنزاف العسكري عبر هجمات مكثفة بالمسيرات والصواريخ، مع استمرار العمليات القتالية المكثفة على طول خطوط المواجهة في ظل خسائر بشرية ومادية فادحة للطرفين.

وكانت جبهة الحرب بين روسيا وأوكرانيا مسرحاً لتصعيد جديد في الهجمات بالطائرات المسيرة، حيث تبادل الطرفان إعلان إسقاط وتدمير عشرات الطائرات خلال الساعات الماضية، وسط استمرار الخسائر البشرية. ويعكس هذا التصعيد استمرار حرب الاستنزاف الجوية بين الجانبين، مع اعتماد متزايد على المسيرات في استهداف العمق وتكثيف الضغط العسكري.

في موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 209 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وودمرت 209 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك، وكالوغا وكورسك، وأوريول، وروستوف، وسمولينسك، وتفير، وتول، وإقليم كراسنودار ومنطقة موسكو والقرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وفي كييف، قالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط أو تعطيل 82 طائرة مسيرة روسية خلال هجوم واسع استهدف البلاد ليلة الأحد.

وبحسب البيان، أطلقت روسيا 108 طائرات مسيّرة هجومية وطائرات خداعية، مشيرة إلى أنه حتى الساعة الثامنة صباحاً، جرى إسقاط أو تعطيل 82 مسيرة فوق شمال وجنوب وشرق البلاد. في المقابل، سُجّلت إصابات مباشرة لـ25 طائرة مسيرة هجومية في 11 موقعاً، في حين سقطت شظايا أهداف في 4 مناطق أخرى.

وأعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتلى وجرحى في مقاطعتَي سومي وزابوريجيا، جراء موجة جديدة من الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والقنابل الجوية والمدفعية.

ففي زابوريجيا، جنوب شرق أوكرانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية إيفان فيدوروف أن القوات الروسية نفذت خلال يوم واحد 973 ضربة على 45 بلدة ومدينة في المقاطعة، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وفي دنيبروبتروفسك شرق البلاد، تعرضت المقاطعة لأكثر من 40 هجوماً بالطائرات المسيرة والمدفعية والقنابل الجوية، ما أسفر عن إصابة شخصين، وفقاً للسلطات المحلية.

وفي خاركيف، استهدفت ضربة صاروخية روسية بلدة زمييف في منطقة تشوهويوف، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.