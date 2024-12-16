تقدم روسي شرقي أوكرانيا.. وكييف تسقط عشرات المسيّرات

أعلنت روسيا سيطرتها على عدة بلدات في شرقي أوكرانيا، في حين كشفت كييف تدمير 68 مسيّرة روسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيستين تقعان على خط الجبهة في شرقي أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتي بوكروفسك وكوراخوفي الاستراتيجيتين.

وأوضحت الوزارة في إحاطتها اليومية، أن قواتها سيطرت على بلدة فيسيلي غاي جنوب كوراخوفي، وبلدة بوشكين جنوب بوكروفسك في منطقة دونيتسك.

كما كشفت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على 1375 جندياً أوكرانياً في مختلف محاور القتال، خلال يوم واحد. وأضافت أنها أسقطت 6 صواريخ، ودمرت 60 طائرة مسيرة، كما تم تدمير 3 مستودعات.

من جهته، قال الجيش الأوكراني إن جنود اللواء البحري المنفصل السادس والثلاثين، الذي يحمل اسم الأدميرال ميخايلو بيلينسكي، صدوا هجوماً ميكانيكياً قوياً، شنه الروس في منطقة كورسك بروسيا الاتحادية.

وأضاف الجيش الأوكراني، في بيان أوردته وكالة أنباء «يوكراين فورم»، أمس، أن الجنود الأوكرانيين تمكنوا من تدمير 6 مركبات هجومية برمائية، ومركبتين أخريين في المياه. وأشار إلى أن دفاعاته الجوية دمرت 56 من أصل 108 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا الليلة قبل الماضية، في أحدث غارة ليلية. مضيفاً أنه فقد أثر 49 مسيرة أخرى. وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن حطام طائرات مسيرة، ألحق أضراراً بجزء غير محدد من البنية التحتية، بالإضافة إلى مبانٍ سكنية ومنازل.

كما أعلن الجيش الأوكراني، أمس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في فبراير عام 2022، إلى نحو 762 ألفاً و440 جندياً، بينهم 1280 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأخيرة.

ولا تزال الحرب مستمرة، دون بوادر لانتهائها، مع تأكيد روسيا على مواصلة عملياتها حتى تحقيق أهدافها، في حين تواصل أوكرانيا مطالبتها بانسحاب القوات الروسية من جميع أراضيها.