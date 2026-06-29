أوكرانيا تستهدف مصفاتي نفط وروسيا تقصف كييف

لقد استهدفنا أيضاً مصفاة نفط في منطقة ياروسلافل، التي تبعد نحو 700 كيلومتر عن حدودنا»، مشيراً إلى أن أوكرانيا تعتزم شن مزيد من الهجمات على أهداف روسية استراتيجية.
كما أعلن القائم بأعمال حاكم بيلجورود، ألكسندر شوفاييف، أن القوات الأوكرانية شنت أكثر من 60 هجوماً على منطقة بيلجورود الحدودية مع روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر.
في السياق، تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضمان أمن البلاد ومواجهة التحديات. وقال بوتين خلال مؤتمر لحزب روسيا الموحدة: «نحن نرى المشكلات، ونقر بوجودها، ونعمل على معالجتها.. لكننا سنضمن بلا شك أمن البلاد ومواطنينا».
وأضاف: «سنرتقي بلا شك إلى مستوى مواجهة كل التحديات التي تعترضنا اليوم، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف أراضينا وبنيتنا التحتية».
وصرح رئيس الاستخبارات الخارجية البولندية كولونيل باويل شوتا: «نرصد تطورات في أوكرانيا، وأن الحرب لا تسير على ما يرام بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي.. هذا أمر يدعو للقلق من إمكانية تصعيد موسكو للوضع».