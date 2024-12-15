روسيا تسحب قواتها من مناطق بالشمال السوري

أعلنت مصادر أن روسيا سحبت قواتها وضباطاً سوريين من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع في جبال الساحل، لكنها لن تغادر قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد.

جاء ذلك بعد مرور نحو أسبوع على سيطرة المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى موسكو.

وقال 4 مسؤولين سوريين لـ«رويترز»، إن روسيا سحبت قوات كبيرة من خطوط المواجهة في سوريا.

وأوضحت المصادر أن «روسيا تسحب قواتها من الشمال ومن جبال الساحل، لكنها لا تنسحب من قواعدها العسكرية الرئيسية».

وقالت مصادر عسكرية وأمنية سورية على اتصال بالروس، إن موسكو «تسحب أيضاً العتاد الثقيل وضباطاً كباراً من الجيش السوري». لكن المصادر قالت إن روسيا لم تسحب قواتها من قاعدتيها الرئيسيتين وليس لديها حالياً أي نية للقيام بذلك.

وكشف ضابط كبير في الجيش السوري على اتصال بالجيش الروسي أن روسيا تنقل إلى موسكو بعض المعدات وضباطاً كباراً من الجيش السوري، لكن الهدف في هذه المرحلة هو إعادة التجمع والانتشار وفقاً لما تقتضيه التطورات على الأرض.

ونقلت «التلغراف» عن مصدر أمني سوري أن طائرة شحن روسية غادرت، أمس، إحدى القواعد الجوية الروسية في سوريا. وأضاف أنه من المتوقع مغادرة مزيد من القوات الروسية قاعدة حميميم الجوية خلال الأيام المقبلة.