مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة روسية لتخزين الوقود

أعلن حاكم منطقة أوريول بوسط روسيا أندريه كليتشكوف، أن طائرات مسيّرة أوكرانية هاجمت منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في المنطقة، مما أدى إلى اندلاع حريق وتهشم نوافذ عدد من المنازل. وقال كليتشكوف في رسالة على تطبيق «تلغرام» إن «هجوماً كبيراً» على موقع للبنية التحتية تسبب في اشتعال الوقود. وتابع أن شظايا من طائرات مسيرة جرى إسقاطها أدت إلى تحطم نوافذ منازل.

وأظهر مقطع مصور نشرته مدونات عسكرية أوكرانية حريقاً مشتعلاً فيما وصف بأنه منشأة لتخزين الوقود. ووردت أنباء عن هجمات بطائرات مسيرة في مناطق روسية أخرى.

وقال فلاديمير كوندراتييف حاكم منطقة كراسنودار، إن الدفاعات الجوية دمرت طائرات مسيرة أوكرانية في عدة مناطق إلى الجنوب والشرق من أوكرانيا. وقال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك، إن الدفاعات الجوية دمرت سبع طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وفي منطقة بيلغورود الروسية، التي كثيراً ما تستهدفها القوات الأوكرانية، قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الأوكرانية هاجمت قريتين، مما أدى إلى إصابة أحد السكان وإشعال حريق في منزل تم إخماده سريعاً.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة (كورسك) الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة.

وأضاف البيان: «نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ الروسية وطيران الجيش ونيران المدفعية هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة بمقاطعة سومي».