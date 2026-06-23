ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على مصانع ومنشآت نقل وطاقة

أعلن الجيش ​الأوكراني، أنه استهدف مصنعاً ​لإنتاج قطع إلكترونية للصواريخ في منطقة فارونيش الروسية، في أحدث ضربة تلحقها الضربات الأوكرانية بعيدة المدى بقطاع الدفاع الروسي.

وفي بيان نشر ⁠على تلغرام، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إنها استخدمت صواريخ كروز تطلق من الجو لضرب المنشأة، التي ‌وصفتها بأنها عنصر حاسم في الإنتاج الدفاعي الروسي.

وجاء في المنشور إنها تصنع الإلكترونيات المستخدمة في الصواريخ الروسية، وخاصة ‌لنظام صواريخ إسكندر التكتيكية. وأظهرت ‌لقطات تم تصويرها ‌من سيارة تمر بجوار الموقع، وتحققت منها رويترز، ​أعمدة دخان ‌أسود ​كثيفة تتصاعد من مكانين ⁠على الأقل في المصنع.

كما ​قالت هيئة ‌الأركان ​العامة للجيش الأوكراني، إن قواتها استهدفت مركز دوبنا ⁠للاتصالات الفضائية في منطقة موسكو الروسية. وذكرت وكالة تاس ‌للأنباء الروسية الرسمية لاحقاً، أن ‌المركز تعرض لهجوم كثيف ‌بالطائرات المسيرة نفذته ‌القوات ‌المسلحة الأوكرانية، لكن البث التلفزيوني ​والاتصالات ‌لم ​يتأثرا.

وأضافت الوكالة ⁠نقلاً عن سبيس كوميونيكيشنز ​المشغلة ⁠للمركز، وهي أكبر ⁠مشغل حكومي روسي للاتصالات ⁠الفضائية: يجري اتخاذ إجراءات للتعامل مع تداعيات الهجوم.. ولم يصب أي من ‌العاملين في مركز الاتصالات ​الفضائية بأذى.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة التابعة لها، استهدفت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية، فضلاً عن مستودعات الوقود الأوكرانية، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال البيان: استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية مصافي النفط الأوكرانية، ومنشآت الوقود والطاقة والنقل، فضلاً عن مستودعات الوقود التابعة للقوات الأوكرانية.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، مقتل ستة أشخاص على الأقل جراء غارات روسية استهدفت جنوب أوكرانيا وشمال شرقها.

سياسياً، تباينت ردود الفعل على استقالة رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إذ أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالمساعدة التي قدمها كير ستارمر لكييف.

وذلك بعد إعلانه استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية. وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس: كير، شكرا لك على تعاونك، دعمك، والقرارات المشتركة التي ساهمت في جعل قارتنا الأوروبية وحماية الحياة أقوى.

كما أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بكير ستارمر بعيد إعلانه استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية، معتبرة أنه أسهم خلال ولايته في تعزيز أمن أوروبا وأوكرانيا.

وكتبت فون دير لايين على منصة إكس: «العديد من القادة يحتاجون إلى أعوام ليصبحوا رجل الدولة الذي أصبحته خلال سنتين فقط. الأمن الأوروبي والأوكراني بات أقوى بفضلك. العزيز كير، شكراً».

في المقابل، قال الكرملين إن ​استقالة ستارمر، لن تغير على الأرجح ⁠ما وصفه بموقف لندن العدائي تجاه روسيا. وأضاف المتحدث باسم ​الكرملين ⁠دميتري بيسكوف: لم يفعل ستارمر ما يميزه بخصوص ⁠العلاقات البريطانية الروسية.. أيد دائما إبقاء العلاقات عند مستوى الصفر.. ومن غير المرجح أن تتخذ ‌أي شخصية على الساحة السياسية ​البريطانية موقفا بشأن بلدنا يختلف عن موقف ستارمر.

اجتماع أوروبي

في الأثناء، أعلنت الحكومة الألمانية أن قادة القوى الأوروبية الكبرى سيلتقون في برلين، الأربعاء، لبحث الحرب في أوكرانيا وقمة حلف شمال الأطلسي المقبلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس، إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعتزم استضافة قادة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا، مضيفا أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم تغير هذه الخطط.

من جهته، ​قال الكرملين إن ‌أوكرانيا ​تهدد سيادة روسيا البيضاء، بعد أن منحت كييف مينسك مهلة أسبوع ⁠لإزالة محطات تقوية الإشارات التي قالت إنها تستخدم للمساعدة في توجيه ‌الهجمات الروسية.

وقال ⁠دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن من ⁠المتوقع أن يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولوكاشينكو الأمر في المستقبل القريب، مضيفاً: بالنسبة للتهديد نفسه، ‌فهو بالطبع عدواني تماما: تدخل في ​الشؤون الداخلية لدولة أخرى وانتهاك لسيادة دولة أخرى.