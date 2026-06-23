ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على مصانع ومنشآت نقل وطاقة

وفي بيان نشر على تلغرام، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إنها استخدمت صواريخ كروز تطلق من الجو لضرب المنشأة، التي وصفتها بأنها عنصر حاسم في الإنتاج الدفاعي الروسي.
وجاء في المنشور إنها تصنع الإلكترونيات المستخدمة في الصواريخ الروسية، وخاصة لنظام صواريخ إسكندر التكتيكية. وأظهرت لقطات تم تصويرها من سيارة تمر بجوار الموقع، وتحققت منها رويترز، أعمدة دخان أسود كثيفة تتصاعد من مكانين على الأقل في المصنع.
وأضافت الوكالة نقلاً عن سبيس كوميونيكيشنز المشغلة للمركز، وهي أكبر مشغل حكومي روسي للاتصالات الفضائية: يجري اتخاذ إجراءات للتعامل مع تداعيات الهجوم.. ولم يصب أي من العاملين في مركز الاتصالات الفضائية بأذى.
وقال البيان: استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية مصافي النفط الأوكرانية، ومنشآت الوقود والطاقة والنقل، فضلاً عن مستودعات الوقود التابعة للقوات الأوكرانية.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، مقتل ستة أشخاص على الأقل جراء غارات روسية استهدفت جنوب أوكرانيا وشمال شرقها.
وذلك بعد إعلانه استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية. وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس: كير، شكرا لك على تعاونك، دعمك، والقرارات المشتركة التي ساهمت في جعل قارتنا الأوروبية وحماية الحياة أقوى.
وكتبت فون دير لايين على منصة إكس: «العديد من القادة يحتاجون إلى أعوام ليصبحوا رجل الدولة الذي أصبحته خلال سنتين فقط. الأمن الأوروبي والأوكراني بات أقوى بفضلك. العزيز كير، شكراً».
اجتماع أوروبي
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس، إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعتزم استضافة قادة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا، مضيفا أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم تغير هذه الخطط.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن من المتوقع أن يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولوكاشينكو الأمر في المستقبل القريب، مضيفاً: بالنسبة للتهديد نفسه، فهو بالطبع عدواني تماما: تدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى وانتهاك لسيادة دولة أخرى.