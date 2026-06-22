زيلينسكي: موسكو تستعد لشن هجوم وشيك ‌واسع النطاق

أسفر تبادل هجمات مسيرة بين أوكرانيا وروسيا عن سقوط قتلى وجرحى في شبه جزيرة القرم وبولتافا ودنيبروبيتروفسك، فيما شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن موسكو لا تفهم إلا القوة، محذرة السكان بضرورة توخي الحذر مما اسمته استعداداً روسياً لشن هجوم وشيك واسع النطاق.

وقال حاكم ​عينته روسيا إن 4 أشخاص لقوا حتفهم ‌وأصيب ​28 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم. وعلى الفور، أعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم تعليق بيع الوقود في محطات الوقود، مع قصر الإمدادات على الخدمات الحكومية فقط.

وأعلن حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو، سيرغي أكسيونوف، أنه اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الأحد بالتوقيت المحلي، سيقتصر توفير الوقود على الخدمات الأساسية المرتبطة بتشغيل المرافق الحيوية وأمن شبه جزيرة القرم.

كما قتل 3 أشخاص في غارات جوية روسية على منطقتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. وقال أولكسندر غانزا رئيس الإدارة العسكرية المحلية في إقليم دنيبروبيتروفسك في منشور على تطبيق تلغرام: «قُتل شخص وأُصيب تسعة آخرون في عمليات قصف وهجمات بمسيرات وقصف مدفعي على ثلاث مناطق في الإقليم».

لغة القوة

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية أطلقت نحو 2200 طائرة مسيرة هجومية على الأراضي الأوكرانية خلال أسبوع واحد.

وقال زيلينسكي: «خلال هذا الأسبوع وحده، أطلقت روسيا ما مجموعه نحو 2200 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 1800 قنبلة جوية موجهة، و87 صاروخاً من طرز مختلفة على أوكرانيا».

مشيراً إلى أن روسيا شنت أول من أمس، هجمات جوية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 26 آخرين في زابوريجيا، فيما أدى قصف روسي على بولتافا إلى مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بينهم ستة أطفال.

وأضاف زيلينسكي أن مناطق دنيبروبيتروفسك، وخاركيف، وأوديسا، وسومي، ودونيتسك، وكيروفوجراد، وريفني تعرضت أيضاً للقصف، وأن المجتمعات الأوكرانية القريبة من خطوط الجبهة والمناطق الحدودية تتعرض باستمرار لهجمات بالطائرات المسيرة.

وأكد زيلينسكي أنه ورغم هذه الهجمات، فقد حققت قمة مجموعة السبع والمجلس الأوروبي واجتماع مجموعة التنسيق الدفاعي الأوكراني نتائج ملموسة، وأمنت مساهمات جديدة لتعزيز دفاعاتنا.

وأبان زيلينسكي أن مستودعاً للنفط في شبه جزيرة القرم، ومنشأة لنقل النفط في منطقة كراسنودار جنوبي روسيا، كانا من بين الأهداف التي تعرضت لهجمات أوكرانية خلال الساعات الماضية.

ووصف زيلينسكي الهجمات بأنها جزء من العقوبات طويلة المدى التي تفرضها أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة الروسية. وقال زيلينسكي إن روسيا لا تفهم إلا القوة، وقوتنا طويلة المدى تعمل بالتأكيد من أجل السلام.

وصرح فولوديمير زيلينسكي أول من أمس، بأن القوات الروسية تستعد لشن هجوم وشيك ‌واسع النطاق على ​أوكرانيا، مطالباً السكان بضرورة توخي الحذر الشديد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات التابعة لها استهدفت، خلال الليلة قبل الماضية، مصافي النفط ومستودعات الوقود ومنشآت الطاقة التي تدعم الجيش الأوكراني، إضافة لتحقيق تقدم كبير على الأرض في جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال البيان: «استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومصافي النفط، والبنية التحتية للوقود والطاقة والنقل في أوكرانيا، ومستودعات الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز الدعم اللوجستي، ومراكز إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومواقع تخزينها.

بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة». وأضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت ثماني قنابل موجهة و483 طائرة مسيرة.

وقالت الوزارة إنه بالإضافة إلى ذلك، دمرت قوات أسطول البحر الأسود في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وكشفت الوزارة أنه، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سيطرت القوات الروسية على 12 معقلاً وطهرت 53 مبنى تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية.

هجوم جوي

كما أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 96 من أصل 105 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوماً جوياً على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم/إس-تم إطلاقهما من منطقة فورونيج، وصاروخين باليستيين من طراز كينجال تم إطلاقهما من الجو فوق منطقة ريازان، بالإضافة إلى 105 طائرات مسيرة.