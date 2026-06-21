تعليق مبيعات الوقود في محطات القرم

أعلن حاكم القرم عن تعليق مبيعات الوقود في المحطّات في شبه الجزيرة هذه التي تحتلّها روسيا منذ 2014.

وقال الحاكم سيرغي أكسيونوف "اليوم، في الحادي والعشرين من يونيو، علّقت مبيعات الوقود في محطّات القرم بالمدفوعات النقدية وغير النقدية وبقسائم الشراء الموجّهة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين".

وأشار إلى أن "الوقود سيوزّع حصرا على الخدمات العامة التي تؤمّن المصالح الحيوية والأمن في جمهورية القرم".

باتت أوكرانيا تستهدف بوتيرة شبه أسبوعية مصافي النفط وأنابيب نقله ومستودعاته في روسيا، في مسعى إلى حرمان موسكو من عائدات مبيعات المحروقات التي تستخدم خصوصا لتمويل مجهودها الحربي في أوكرانيا منذ 2022.

وأصاب هجوم واسع بمسيّرات أوكرانية مصفاة كبيرة في موسكو الثلاثاء. وغالبا ما تتسبّب هذه الضربات بحرائق كبيرة لكن لا يزال من الصعب تقييم أثرها على الإنتاج الروسي للنفط.

وبحسب تقرير صدر حديثا عن "إنرجي إنتليجنس"، وهي مجموعة أميركية تعنى بالأبحاث في مجال الطاقة، تسبّبت الضربات الأوكرانية بوقف قرابة ثلث أنشطة تكرير النفط في روسي