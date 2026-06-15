أوكرانيا تشن هجمات مسيّرة على منشآت صناعية روسية

في تصاعد للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، استهدفت كييف منشآت صناعية في عدد من المناطق الروسية، ما تسبب في اندلاع حرائق، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 9، في وقت أسقطت فيه الدفاعات الروسية عدداً من المسيّرات.

وذكرت السلطات الروسية، أن أوكرانيا استهدفت منشآت صناعية في العديد من المناطق في روسيا. وفي منطقة تولا، جنوب موسكو، ذكر الحاكم ديمتري ميليايف، أن حطام طائرة مسيرة سقطت على موقع مصنع كيميائي في نوفوموسكوفسك.

وأظهرت لقطات فيديو وتقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي حريقاً، مما يشير إلى أن منشأة أسوت، وهي واحدة من أكبر مصانع الكيماويات في روسيا، تعرضت لهجوم.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من صباح الأحد، بأنه تم إسقاط إجمالي 249 طائرة في مناطق مختلفة. وتحدث عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن صد العديد من الهجمات بطائرات مسيرة.

وهناك تقارير عن نقص في محطات الوقود في موسكو وسان بطرسبرغ بالإضافة إلى جمهورية تتارستان الوسطى. وأوضح جهاز الأمن الأوكراني، أن عدة طائرات مسيرة استهدفت مستودعاً في ريبينسك، والذي يتم استخدامه كاحتياطي للدولة.

مشيراً إلى أن الوقود الذي كان مخزنا هناك، بما في ذلك بنزين وديزل، كان يتم استخدامه لإمداد الجيش الروسي وبالتالي كان هدفاً شرعياً.

إلى ذلك، كتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، على منصة إكس، أن بلاده شنت هجوماً خلال الليل على منشأة نفطية في منطقة ياروسلافل الروسية، وعلى مصنع آزوت ⁠للكيماويات في منطقة تولا.

وقال زيلينسكي إن مصنع آزوت مهم لإنتاج المتفجرات في روسيا. وأضاف أن ‌بلاده شنت هجمات أيضاً على أهداف لوجستية عسكرية روسية في مناطق ‌محتلة من أوكرانيا.

وتابع قائلاً: «أوكرانيا تنفذ ‌خطتها لمعاقبة روسيا بضربات ‌بعيدة المدى وبتنفيذ مهام ‌تتعلق بضربات متوسطة المدى رداً على ​رفض روسيا إنهاء ‌هذه ​الحرب». وقال ميخائيل يفراييف حاكم ⁠منطقة ياروسلافل الروسية، إن هجوماً أوكرانياً ضخماً بطائرات مسيرة استهدف المنطقة.

​وأضاف ⁠أن ⁠الدفاعات الجوية أسقطت أغلب الطائرات المسيرة لكن بعضها تمكن من العبور ⁠وضرب منشآت لتخزين الوقود مما تسبب في اندلاع حريق كبير.

ضحايا ودمار

بدوره، قال ‌حاكم ​إقليمي إن شخصاً قتل وأصيب تسعة آخرون بعد أن هاجمت طائرات مسيرة ‌أوكرانية مبنى سكنياً في ‌مدينة أوريول الروسية ‌جنوبي موسكو.

وأظهرت ‌صور نشرها ‌أندريه كليتشكوف حاكم ​منطقة ‌أوريول ​نوافذ محطمة ومسودة ⁠في عدة ​طوابق ⁠من مبنى سكني ⁠مرتفع في ⁠المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة. وقال كليتشكوف ‌إن الوضع تحت ​سيطرة أجهزة الطوارئ وقوات إنفاذ القانون.

كما نقلت ‌وسائل ​إعلام روسية رسمية، أمس، عن السلطات المحلية ⁠إعلانها إخماد حريق اندلع بسبب هجوم ‌شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة ‌على محطة في ‌ميناء ‌تمريوك جنوب روسيا. وقال ‌الجيش وجهاز الأمن ​الأوكرانيان، إن ⁠طائرات مسيرة هاجمت ​عدة ⁠أهداف في ⁠روسيا خلال الليل ⁠منها محطة نفط وغاز في منطقة كراسنودار ومنشأة لمعالجة ‌وضخ النفط في ​منطقة فولجوجراد.