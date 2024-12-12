روسيا تستعيد بلدتين في منطقة كورسك

أعلنت موسكو أمس أنها استعادت السيطرة على بلدتين في منطقة كورسك بجنوب روسيا، حيث شنت أوكرانيا عملية برية واسعة في أغسطس. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها «حررت تجمعي دارينو وبليوخوفو خلال العمليات الهجومية».

من جهتها، أعلنت خدمة الطوارئ التابعة للحكومة الأوكرانية، أمس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي الذي استهدف إقليم زابوروجيا الثلاثاء إلى 6 قتلى و22 مصاباً.

وذكرت خدمة الطوارئ - في بيان نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية - أنه تأكد مقتل 6 مدنيين وإصابة 22 آخرين في ضربة شنتها القوات الروسية على إقليم زابوروجيا، ولا تزال عمليات الإنقاذ الطارئة جارية حتى الآن.

علاج

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا إيفان فيدوروف بأن رجال الإنقاذ في خدمة الطوارئ الحكومية انتشلوا امرأتين من بين الأنقاض الليلة الماضية، وكلتاهما تتواجدان في المستشفى حالياً لتلقي العلاج.. وأضاف إن 4 أشخاص ما زالوا محاصرين تحت أنقاض المبنى الذي دمره الصاروخ الروسي.

كما أعلن الجيش الأوكراني، أمس ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 757 ألفاً و340 جندياً، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.