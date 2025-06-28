بوتين: روسيا مستعدة لإجراء مزيد من المحادثات مع أوكرانيا

في بارقة أمل لإحداث اختراق بحرب أوكرانيا، شددت روسيا على استعدادها لجولة جديدة من مفاوضات السلام، إذ قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، إن بلاده مستعدة لعقد جولة جديدة من مفاوضات السلام مع أوكرانيا، ربما في إسطنبول، غير أنه ليس هناك اتفاق بعد على موعد ومكان انعقادها.

وأشار بوتين إلى اختلافات كبيرة بين المقترحات التي قدمها الجانبان في المحادثات السابقة، لكنه عبّر عن أمله في أن يساعد استمرار الحوار في تضييق الفجوة. وأضاف بوتين في تصريحات لصحافيين في مينسك، أن المفاوضين من الجانبين على اتصال دائم، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة لإعادة جثث 3000 جندي أوكراني آخرين.

وشدد بوتين على أن المذكرتين اللتين يفترض أن تتضمنا رؤية كل من روسيا وأوكرانيا حول سبل تسوية النزاع، تتضمن مقترحات متناقضة تماماً. وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي، على هامش قمة إقليمية في مينسك: ليس في الأمر مفاجأة، إنهما مذكرتان متناقضتان تماماً.. ولكن يتم إجراء المفاوضات تحديداً بهدف إيجاد أرضية تفاهم.

ميدانياً، أعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط شرقي أوكرانيا، مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين، 4 منهم في حال خطيرة، في غارة جوية روسية على مدينة سامار.

وقال سيرجي ليساك على تليغرام: قتل الروس 5 أشخاص، وأحصينا حتى الآن 23 جريحاً، 4 منهم في حال خطيرة، بعد هجوم صاروخي على سامار، أدى إلى اندلاع حريق.

كما أفاد سلاح الجو الأوكراني، أمس، بأن قوات الدفاع الجوي الأوكراني، أسقطت واعترضت 365 من أصل 371 صاروخاً وطائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

ووفقاً للخدمة الصحافية لسلاح الجو الأوكراني، شنت القوات الروسية هجمات باستخدام 363 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى صاروخين من طراز كيه إتش-47 إم تي كينجال الباليستي، وستة صواريخ كروز من طراز كاليبر.

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي، ووحدات الحرب الإلكترونية، وحدات الطائرات المسيرة، وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين. وأشار البيان إلى أن الهجوم الروسي استهدف بلدة ستاروكوستيانتينيف.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 39 طائرة مسيرة أوكرانية في عدة مناطق خلال الليل، بما في ذلك 19 مسيرة فوق منطقة روستوف، و13 مسيرة أخرى فوق منطقة فولغوغراد. وتقع كلتا المنطقتين شرقي أوكرانيا.

كما قالت إدارة حاكم منطقة فولغوغراد الروسية، إنه تم تقييد حركة المرور فوق جسر على نهر الدون مؤقتاً، لإزالة الحطام الناجم عن هجوم أوكراني ضخم بالطائرات المسيرة.

وأفادت السلطات الروسية، بأن هجوماً أوكرانياً بطائرة مسيرة على منطقة كورسك، أدى إلى إصابة مراسل حربي من قناة فينيكس التلفزيونية الصينية، وحثت الأمم المتحدة على الرد على الحادث.

إنتاج مسيّرات

إلى ذلك، أظهرت بيانات من مركز أبحاث مرتبط بالحكومة، أن إنتاج روسيا من الطائرات المسيرة قفز 16.9 % في مايو، مقارنة بالشهر السابق، بعد أن طلب الرئيس فلاديمير بوتين زيادة الإنتاج.

وذكر مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتوقعات قصيرة الأجل، أن الزيادة في إنتاج الطائرات المسيّرة بنسبة 16.9 % في مايو، أعلى بدرجة كبيرة عن الأشهر السابقة، مشيراً إلى أن متوسط الزيادة الشهرية في الأشهر الخمسة السابقة بلغ 3.7 %، وأن المستوى في مايو أعلى بنحو 1.6 مرة من متوسط الإنتاج الشهري في عام 2024.