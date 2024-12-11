الكرملين يقول إنه يريد رؤية سوريا "مستقرة" في أقرب وقت ممكن

أكد الكرملين، الأربعاء، أنه يريد أن "يستقر الوضع بأسرع وقت ممكن" في سوريا بعد سقوط بشار الأسد، ودان الضربات التي نفذتها إسرائيل في البلاد ودخول قواتها المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي: "نود أن يستقر الوضع في البلاد في أسرع وقت ممكن، بطريقة أو بأخرى"، مضيفاً أن "الضربات والتحركات في مرتفعات الجولان والمنطقة العازلة لا تسهم" في ذلك.

كذلك أكد بيسكوف أن روسيا تتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن الوجود العسكري والتمثيل الدبلوماسي لموسكو بعد سقوط الأسد.

وقال: "نحن على تواصل مع أولئك الذين يسيطرون على الوضع في سوريا، لأن لدينا قاعدة (عسكرية) هناك وبعثة دبلوماسية.. والأسئلة المتعلقة بسلامة هذه المنشآت بالغة الأهمية".

وكانت قاعدتا طرطوس البحرية وحميميم الجوية الروسيتان في سوريا أساسيتين لنشاطات الكرملين في إفريقيا والشرق الأوسط.

وكانت روسيا، إلى جانب إيران، تدخلّتا منذ العام 2015 عسكريا في سوريا. وأكد مسؤول روسي كبير الثلاثاء أن الأسد الذي أطاحه هجوم خاطف شنّته فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، لجأ إلى روسيا.

وفي هذا السياق الجديد، أكد بيسكوف أن روسيا يجب أن "ترتكز الآن على الحقائق على أرض الواقع" في سوريا.

وأشار إلى أن الهجوم الذي بدأته روسيا في أوكرانيا في فبراير 2022 يبقى "الأولوية القصوى".

وقال: "يجب أن نضمن مصالح شعبنا وهذا ما سنفعله. كل أهداف العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) ستتحقق".

