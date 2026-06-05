بوتين يرفض دعوة زيلينسكي لعقد اجتماع مباشر بينهما

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد اجتماع مباشر وجهاً لوجه.

وخلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الدولي في مسقط رأسه مدينة سان بطرسبرج، وصف بوتين الرسالة المفتوحة التي اقترح فيها زيلينسكي عقد اللقاء بأنها "وقحة".

وتساءل بوتين قائلاً: "هل هذه وسيلة لتهيئة ظروف لعقد لقاءات ومحادثات شخصية، أم لخلق بيئة تجعل أي لقاءات شخصية أمراً مستحيلاً؟ أعتقد أنه الأمر الثاني".

وأكد بوتين أنه لا يرى "جدوى" من هذا اللقاء.

وأقر زيلينسكي، أخيراً، بتغير أولويات الولايات المتحدة، قائلاً إنه سيكون من الخطأ الاكتفاء بالانتظار حتى تعيد إدارة ترامب تركيزها على إنهاء الحرب في أوكرانيا، في وقت ينصب فيه اهتمامها بشدة على الحرب مع إيران.

وفي واشنطن، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدعوة بقوله: سيكون "من الرائع" لو التقى بوتين وزيلينسكي.

ورفض بوتين، أمس الخميس، مجدداً دعوة زيلينسكي إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكداً أن موسكو تريد تسوية شاملة، لا هدنة مؤقتة.

وقال بوتين إن روسيا منفتحة على التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا بما يتماشى مع التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال قمته العام الماضي مع ترامب في أنكوراج بولاية ألاسكا الأمريكية، مضيفاً أن على أوكرانيا قبول هذه التفاهمات للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع الذي دخل الآن عامه الخامس.

