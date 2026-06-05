توافق أمريكي روسي بشأن شروط سلام أوكرانيا

في وقت تشتعل فيه ميادين الحرب بين روسيا وأوكرانيا بالقصف المسيّر المتبادل، تستعد موسكو لإجراء اتصالات مع المفاوضين الأمريكيين، على أمل التوصل إلى توافق ينهي الحرب الضروس التي لا تزال تدور رحاها بعد أكثر من 4 سنوات.

وقال كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا والولايات المتحدة على توافق بشأن شروط السلام في أوكرانيا. وأوضح دميترييف، في تصريحات لـ «سكاي نيوز عربية»، أن روسيا وواشنطن على توافق حول شروط السلام.. والكرة الآن في ملعب أوكرانيا. وتابع مبعوث الرئيس الروسي: «قوى في أوروبا وبريطانيا تسعى لعرقلة مسار التسوية..

والضغط على روسيا لا يجدي». ميدانياً، قال مسؤولون عيّنهم ​الكرملين في القرم، إن هجمات ​أوكرانية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا، وذلك بعد يوم واحد من تبادل الجانبين الضربات على مدن بعضهما البعض.

وأشار ⁠سيرغي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا، إلى أن قوات أوكرانية قصفت منطقة غير سكنية في سيمفروبول، المدينة الإدارية الرئيسية في شبه الجزيرة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وأضاف أكسيونوف لاحقاً عبر تلغرام، أن شخصاً واحداً لقى حتفه وأصيب ثلاثة آخرون عندما ضربت طائرة مسيّرة أوكرانية قطار ​ركاب في شرق ‌القرم.وفي ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، قال الحاكم الذي عيّنته روسيا، ​إن ⁠وحدات ⁠الدفاع الجوي اعترضت أكثر من 20 مسيّرة أوكرانية.

ولم يشر إلى وقوع أي ⁠إصابات، لكنه قال إن شظايا حطام المسيّرات تسبب في أضرار ببعض المباني. بدوره، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تلغرام، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 264 من أصل 293 طائرة مسيّرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنّت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم، تم إطلاقه من منطقة فورونيج، بالإضافة إلى 293 طائرة مسيّرة تم إطلاقها من مناطق كورسك وبريانسك وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن تشاودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

كما قالت ​هيئة الأركان العامة ⁠للجيش الأوكراني، إن ‌كييف قصفت مصنعاً ‌للبارود ‌في ‌منطقة ريازان ​الروسية. وأضافت ‌عبر ​تلغرام، ⁠أن ​الضربة ⁠تسببت في ⁠اندلاع ⁠حريق على مساحة تزيد على ‌400 متر ​مربع.

إلى ذلك، ​قال أوليكسي ‌كوليبا، ​نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية، إن روسيا تواصل هجماتها الممنهجة ⁠على البنية التحتية اللوجستية في البلاد، ونفذت أكثر من 500 هجوم بطائرات مسيّرة في أبريل وحده. وكتب ‌كوليبا على ‌تطبيق تلغرام، أن ​الموانئ الأوكرانية تتعرض لهجمات ​متكررة ⁠في الأسبوع الواحد، مشيراً إلى أن ​ممر ⁠التصدير البحري ⁠الأوكراني استمر في ⁠العمل رغم الهجمات.