أوكرانيا تستهدف منشآت نفطية وعسكرية في سانت بطرسبرغ

شنت طائرات مسيّرة أوكرانية، فجر أمس، هجوماً على منشآت عسكرية وبنية تحتية في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بالتزامن مع انطلاق منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية الروسية الذي يشارك فيه نحو 20 ألف شخص من أكثر من 130 دولة.

وقال حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف إن عدداً من منشآت البنية التحتية تعرض لأضرار جراء الهجمات.وأعلنت أوكرانيا أن الهجمات استهدفت محطة سانت بطرسبرغ النفطية وقاعدة كرونشتادت البحرية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجوم يهدف إلى عرقلة أعمال المنتدى الاقتصادي الذي تستضيفه المدينة. وفي كييف، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضربات بأنها رد على الهجمات الروسية الأخيرة ضد بلاده.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته، إن أوكرانيا تعتزم زيادة وتيرة عملياتها بعيدة المدى، فيما قال روته إن الحلف يواصل دعم كييف.. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 754 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.