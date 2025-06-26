أوروبا تضغط لإيلام روسيا وترامب يدرس دعم أوكرانيا

فيما يضغط الأوروبيون من أجل عقوبات أمريكية أشد على روسيا، تدرس الإدارة الأمريكية مساعدة أوكرانيا على صد الهجمات الروسية. ودعا المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى فرض عقوبات أشد على روسيا.

وقال ميرتس أمام صحافيين في لاهاي: لن يكون هناك حل عسكري لهذا الصراع، فعلينا أن نزيد من الضغط الاقتصادي على موسكو. وأوضح أنه أعرب لترامب، عن الرغبة الملحة في أن يتخذ الأمريكيون خطوات إضافية لفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقر بشكل نهائي حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا خلال القمة، التي ستُعقد في بروكسل، بدءاً من اليوم الخميس. وتابع ميرتس: «لكن ذلك وحده لن يكون كافياً. نحن بحاجة أيضاً إلى تعزيز المشاركة الأمريكية في هذه العقوبات».

وأشار ميرتس إلى أن من المحتمل أن يتم طرح حزمة عقوبات مماثلة للتصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأيام المقبلة. إلى ذلك، قال ترامب إنه يدرس إرسال المزيد من بطاريات صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا لمساعدة كييف في صد الهجمات الروسية.

وأضاف ترامب بعد محادثات مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن من الصعب للغاية الحصول على الصواريخ المضادة للصواريخ لكن «سنرى ما إذا كان بوسعنا توفير بعضها. وأشار في مؤتمر صحفي أن زيلينسكي سيفضل إنهاء الحرب. وقال ترامب إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأمر قريباً.

وأضاف: بوتين عليه حقاً أن ينهي الحرب. بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن فرض مزيد من العقوبات على روسيا، تنفيذاً لرغبة كييف والاتحاد الأوروبي وبرلمانيين أمريكيين، قد يمنع واشنطن من الاحتفاظ بقدرتها على التفاوض من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال روبيو في مقابلة مع موقع بوليتيكو الإخباري: «يجب أن يدرك الجميع أنه بفرض عقوبات إضافية على روسيا سنكون قد قمنا بما ينتظره الجميع، ولكن سنفقد على الأرجح قدرتنا على مناقشة وقف إطلاق النار معهم.. وحينها، من سيتحدث معهم؟

إنهم لا يتكلمون مع أي شخص آخر يقف في صفنا في العالم، ويرى الأمور مثلنا». وأكد روبيو أن الرئيس ترامب يعرف الوقت والمكان المناسبين لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات جديدة محتملة، مضيفاً:

«لقد قال إن بإمكانه ذلك، ولكن إن فعل فسيكون الأمر بمثابة اعتراف بأنه لن تكون هناك مفاوضات، لذلك يريد أن يمنح نفسه كل الفرص للتأثير على الاتحاد الروسي من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

إنه الخيار الذي يحاول الحفاظ عليه، لأنه خيار السلام. قد يحدث ذلك. لقد ناقشنا معهم كيفية هيكلة خطوتهم، بما يمنح ترامب مرونة كافية في حال قرر فرض عقوبات».

هجمات مسيّرة

ميدانياً، قالت السلطات الروسية، أمس، إن هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيّرة خلال الليل، ألحقت أضراراً بمنشأة للحبوب ومدرسة ومنازل ومجمع رياضي في منطقة روستوف بجنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تطبيق تلغرام، أن وحداتها دمرت ما يصل إلى 40 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق روسية وشبه جزيرة القرم. وجرى إسقاط سبع طائرات مسيرة فوق منطقة روستوف.

وقال يوري سليوسار، حاكم روستوف، عبر تلغرام، إنه لم تقع إصابات جراء الغارات، لكن الهجوم تسبب في نشوب حريق في مجمع رياضي وألحق أضراراً بمدرسة ثانوية، ومبنيين سكنيين في مدينة تاجانروج.

وأضاف أن الهجوم ألحق أضراراً بمستودع لتخزين حبوب ومنشأة صناعية في بلدة آزوف المطلة على نهر الدون على بعد نحو 16 كيلو متراً من بحر آزوف، ولم يتطرق إلى التفاصيل.

وأوردت عدة قنوات روسية وأوكرانية غير رسمية تقارير عن وقوع هجوم بطائرات مسيرة محتمل على منشأة الطائرات المسيرة (أتلانت - إيرو) الروسية في تاجانروج. وذكر ألكسندر جوسيف، حاكم منطقة فورونيج الروسية، أنه جرى تدمير ما يربو على 40 طائرة مسيرة فوق المناطق الحضرية، وبالقرب من الحدود مع أوكرانيا، دون وقوع إصابات.