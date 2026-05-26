حزمة قرارات بريطانية لملاحقة "أنظمة الظل" الروسية ‏





تستهدف حزمة جديدة من العقوبات البريطانية بعض شبكات العملات المشفرة، وذلك في إطار محاولات بريطانيا إلى قطع التمويل عن ‏المجهود الحربي الروسي‎.‎

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية تطال العقوبات بورصات للعملات المشفرة وما يُعرف بـ"‏A7‎‏"، والتي ذكرت وزارة ‏الخارجية البريطانية أنها تُستخدم من قبل روسيا للتهرب من القيود المفروضة، وتوجيه الأموال لتأجيج حربها ضد أوكرانيا‎.‎

وقالت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر: "إذا كان الكرملين يعتقد أنه قادر على التهرب من عقوباتنا بالاختباء خلف شبكات العملات ‏المشفرة والأنظمة المالية الموازية (أنظمة الظل)، فهو مخطئ تماماً”.‏

وأضافت: "تعمل المملكة المتحدة على تكييف وتعزيز نهجها لاستهداف التكتيكات المتطورة التي تستخدمها روسيا للتهرب من القيود”.‏

وتابعت: "نحن نلاحق البنية التحتية التي تدعم اقتصاد الحرب لديها، بالتزامن مع زيادة أوكرانيا للضغط على روسيا في ساحة ‏المعركة".‏

وأردفت كوبر: "نحن نتعقب ونقطع شرايين الحياة المالية التي تدعم آلة حرب بوتين".‏

واستطردت قائلة: "لن تكون هناك ملاذات آمنة لأولئك الذين يسهّلون العدوان الروسي".‏

وأكدت: "سنواصل التحرك بسرعة وحسم، إلى جانب حلفائنا، لكشف وتعطيل وتفكيك هذه الشبكات، وضمان أن يواجه أولئك الذين ‏يسهّلون العدوان الروسي عواقب أفعالهم".‏

وذكرت الوزارة أن شبكة "إيه 7" كانت تستخدم بنكاً قرغيزياً يُشتبه في تسهيله للمدفوعات الخاصة بالشبكة، إلى جانب بورصة عالمية ‏كبرى للعملات المشفرة، يشتبه المسؤولون في أنها وجهت أكثر من 1.5 مليار دولار (حوالي 1.1 مليار جنيه إسترليني) لتصب ‏مجدداً في أيدي الكرملين‎.‎

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن حزمة تضم 18 إدراجاً (عقوبة) ستدخل حيز التنفيذ على الفور‎.‎