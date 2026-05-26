موسكو تهدد بـ«ضرب مراكز صنع القرار» في كييف

حضّت روسيا، أمس، الرعايا الأجانب والدبلوماسيين الموجودين في كييف على مغادرتها، معلنة عزمها شن المزيد من الضربات على العاصمة الأوكرانية، بما في ذلك «مراكز صنع القرار».

وجاء هذا تزامناً مع سقوط ستة قتلى بضربات أوكرانية على منطقتي بيلغورود وبريانسك الحدوديتين في روسيا وفي مناطق خاضعة لسيطرة موسكو، فيما قُتل شخصان بهجوم صاروخي روسي على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن «الضربات المرتقبة ستستهدف مراكز صنع القرار ومراكز القيادة. نحض الرعايا الأجانب، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، على مغادرة المدينة في أسرع وقت ممكن».

وقبل ذلك بساعات، قضى أربعة أشخاص، بينهم طفلان، في بلدة غورليفكا الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك، وفق ما أعلنت الإدارة المحلية التي عينتها موسكو.

وقال رئيس البلدية إيفان بريخودكو: «نتيجة للهجوم المسلح الأوكراني في منطقة كالينينسكي في غورلوفكا، قُتل أربعة مدنيين، من بينهم طفلان ولدا في عامي 2012 و2013».

كما قُتل شخصان صباحاً في هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة على منطقتي بريانسك وبلغورود الحدوديتين غرب روسيا، وفق السلطات المحلية.

وتشهد ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا تصعيداً جديداً، بعد استهداف السكن الطلابي. ووفقاً لآخر المعطيات، أسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصاً وإصابة 43 آخرين.

بينما أعلنت موسكو استخدامها صاروخ «أوريشنيك» (شجرة البندق) الباليستي خلال هجوم واسع النطاق استهدف العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى.

وجاءت هذه التطورات غداة قصف روسي استهدف كييف، أول من أمس، وكان الأعنف منذ أشهر، حيث هزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية إثر هجوم صاروخي باليستي روسي ضخم استهدف مباني سكنية.

ومن جهتها، قالت روسيا إن هجماتها أعقبت ضربات بمسيّرات على مراكز ثقافية في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا الخاضعة للسيطرة الروسية، أسفرت عن مقتل 21 شخصاً وإصابة أكثر من أربعين. كما أعلنت السلطات المحلية في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في هجوم صاروخي روسي.

وأسفر الهجوم على بلدة ديرغاشي عن مقتل رجلين يبلغان 68 و25 عاماً، وأدى إلى نقل 17 شخصاً إلى المستشفى، وفق ما ذكر الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف.

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة دوبروباسوفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط شرقي أوكرانيا، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 417 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن قواتها تمكّنت، خلال الفترة نفسها، من قتل وإصابة 1085 جندياً أوكرانياً على مختلف محاور القتال، إلى جانب تدمير عدد من المركبات المدرعة والمدافع الميدانية ومستودعات الذخيرة ومحطات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الأوكرانية.