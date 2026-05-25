الخارجية الروسية تطالب الرعايا الأجانب بمغادرة كييف

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الرعايا الأجانب مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلنت عن بدء شن سلسلة ضربات تستهدف منشآت صناعة الدفاعات الجوية الأوكرانية في كييف تستهدف مراكز صنع القرار والقيادة.

من جهة أخرى قالت سلطات محلية في روسيا وأوكرانيا ​اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن ثمانية ‌أشخاص لقوا ​حتفهم في هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الأراضي الروسية والأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع ورود أنباء عن وقوع أضرار في البنية التحتية للطاقة في منطقة بيلجورود الروسية.

تأتي هذه الضربات في أعقاب واحدة من ⁠أعنف عمليات القصف الروسي على كييف منذ بداية الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، وذلك بعد أن توعدت موسكو يوم السبت بالرد على ما وصفته باستهداف متعمد لسكن طلابي ‌في منطقة لوجانسك الخاضعة للسيطرة الروسية. ونفى الجيش الأوكراني الاتهامات الروسية وقال إنه استهدف وحدة قيادة طائرات مسيرة تابعة لقوات ‌نخبة في المنطقة.