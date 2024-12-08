روسيا تسيطر على بلدة في دونيتسك وسط تقدّم نشط

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس، بأن القوات الروسية سيطرت على بلدة بيريستكي في دونيتسك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: سيطرت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، بلدة بيريستكي في دونيتسك، وتم صد 10 هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 525 عسكرياً، و5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع، وعدد من المدافع.

كما قالت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، إن القوات الروسية حققت تقدماً تدريجياً على طول الجبهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وإنها اقتربت مسافة سبعة كيلومترات من مدينة بوكرفوسك. وأضافت الوزارة في آخر تحديث استخباراتي بشأن حرب أوكرانيا، أن القوات الروسية استولت على بلدة سيليدوف، الواقعة إلى جنوب شرق بوكروفسك.

وتابعت أن من المرجح أن تكون القوات الروسية تقاتل في وسط بلدة كوراخوف، أقصى الجنوب. وأضافت الوزارة: تشكل كوراخوف جزءاً مهماً من خط الجبهة وسوف تسمح السيطرة عليها للقوات الروسية بتعزيز المواقع في المنطقة ووضع الشروط للتقدم أكثر باتجاه الغرب. وإلى جنوب غرب بوكروفسك، بدا أن القوات الأوكرانية قامت بتصعيد هجوم مضاد محدود بالقرب من فيليكا نوفوسيلكا، واستعادت قرية نوفي كومار من الروس، وفق الوزارة البريطانية.

قتلى واستهداف

إلى ذلك، لقي 9 أشخاص حتفهم في هجوم روسي بالقنابل استهدف مدينة زابوريجيا بجنوب شرقي أوكرانيا. وعلى منصة إكس، أدان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الهجوم الروسي، مشيراً إلى أنه أسفر أيضاً عن إصابة 4 أشخاص. وفي هجوم صاروخي على مدينة كريفي ريه جنوب شرقي أوكرانيا، قتل شخصان على الأقل وأصيب 17 آخرون، حسبما أفاد زيلينسكي.

واتهم زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ليس مهتماً بالمفاوضات. وقال زيلينسكي إن الآلاف من هذه الهجمات التي شنتها روسيا خلال هذه الحرب توضح أن بوتين لا يريد سلاماً حقيقياً، إنه يريد أن يتمكن من معاملة أي بلد بهذه الطريقة، بالقنابل والصواريخ وجميع أشكال العنف الأخرى. وأكد أنه فقط من خلال القوة يمكننا أن نعارض ذلك.

ومن خلال القوة فقط يمكن تحقيق السلام الحقيقي. كما قال زيلينسكي، إن بلاده تسلمت من الدنمارك دفعة ثانية من الطائرات المقاتلة إف-16. وكتب زيلينسكي على منصة إكس: الدفعة الثانية من الطائرات إف-16 وصلت إلى أوكرانيا قادمة من الدنمارك.. هذا مثال على القيادة في الدفاع عن الأرواح والتي تمتاز بها الدنمارك.

تطوير استراتيجية

على صعيد متصل، أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن اعتقاده أنه سيتمكن من تطوير استراتيجية مشتركة بشأن أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب. وصرح شولتس لمجموعة فونكه الإعلامية: تحدثت مطولاً عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي المقبل.. أنا واثق أننا قادرون على تطوير استراتيجية مشتركة لأوكرانيا. وقال شولتس في المقابلة: لا يزال مبدئي الرئيسي كما هو: يجب ألا يتقرر أي شيء من وراء ظهر الشعب الأوكراني..المهم هو أن ينتهي القتل قريباً وأن يتم ضمان استقلال أوكرانيا وسيادتها.