الرئيس الصيني: الشرق الأوسط على مفترق طرق

استقبل الزعيم الصيني شي جينبينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين حيث بدأت أعمال قمة بينهما، وفق ما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام روسية، بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعاصمة الصينية.

وصافح شي بوتين أمام قاعة الشعب ثم عزفت فرقة موسيقية عسكرية النشيدين الوطنيين لبلديهما، بحسب اللقطات.

ويجري الزعيمان محادثات تركز على زيارة ترمب وقضايا ذات اهتمام مشترك مثل الحرب في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة والتحديات التي تواجه النظام الدولي.

وقال ⁠الرئيس الروسي ​فلاديمير ‌بوتين لنظيره الصيني شي ‌جين ‌بينغ في بكين، ‌الأربعاء، ⁠إن العلاقات ⁠بين البلدين ‌وصلت ⁠إلى مستوى غير ⁠مسبوق.

ودعا ​بوتين ⁠شي ​لزيارة ​روسيا العام المقبل.

من جانبه، تحدث شي لبوتين عن الوضع في الشرق الأوسط قائلا: "وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي".

ويسعى بوتين من خلال هذه المحادثات إلى التأكيد على متانة التحالف بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعاصمة الصينية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ماضيةٌ في الحفاظ على دورها مورداً موثوقاً للطاقة في خضم الأزمة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة يشكّل المحرك الأساسي للتعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين.