روسيا وأوكرانيا.. التصعيد الأكبر بالمسيّرات منذ بدء الحرب

وأعلنت السلطات المحلية الروسية، مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة قرب العاصمة الروسية موسكو، في واحدة من أكبر الهجمات الأوكرانية الليلية بالطائرات المسيرة على روسيا منذ بداية الحرب.
وقال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، إن امرأة لقيت حتفها بعدما أصابت طائرة مسيرة منزلها في مدينة خيمكي، الواقعة شمال غرب موسكو، كما لقي رجلان حتفيهما في بلدة بوجوريلكي شمال العاصمة.
وأضاف فوروبيوف، في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن طائرات مسيرة أوكرانية ألحقت أضراراً ببنية تحتية لم يحددها، إضافة إلى عدد من المباني السكنية المرتفعة.
وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن 12 شخصاً على الأقل أصيبوا جراء الهجوم الليلي في العاصمة الروسية موسكو، معظمهم قرب مدخل مصفاة النفط بالمدينة. وأكد سوبيانين أن التكنولوجيا الخاصة بالمصفاة لم تتضرر.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت ما مجموعه 556 طائرة مسيرة فوق روسيا. كما أعلنت إدارة مطار شيريميتيفو، أكبر مطارات روسيا، أن حطام طائرة مسيرة سقط داخل منشآته دون وقوع أضرار.
مواقف
وقال بيسكوف خلال مقابلة، تعليقاً على إمكانية إجراء مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وممثلين عن أوروبا: «نأمل أن يسود هناك في أوروبا نهج عملي في نهاية المطاف، وأن يكتسب ذلك تجسيداً حقيقياً.. الجانب الروسي سيكون مستعداً لذلك.
هذا النقاش الجاد حول هذا الموضوع الحوار مع روسيا، والتحول نحو فكرة ضرورة الحوار مع الروس بطريقة أو بأخرى، أمر إيجابي.. ليس من مصلحة، كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن تكون مفاوضة، لن يكون الأمر سهلاً عليها.
إذا كنتم تتذكرون، فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هذا الدور يمكن أن يقوم به أي شخص، بشرط ألا يكون قد قال الكثير من الأمور السيئة».
تفعيل طائرات
وقال الجيش: «على الرغم من استمرار العدوان الروسي في أوكرانيا، هناك احتمالية تكرار وقائع دخول طائرات مسيرة أجنبية المجال الجوي للاتفيا أو اقترابها منه»، لافتاً إلى أنه يتم مراقبة المجال الجوي باستمرار بالاشتراك مع الحلفاء في الناتو.