بوتين يعد بتكثيف إنتاج صواريخ باليستية متطورة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس: «إن روسيا تعمل على زيادة إنتاج صواريخ «أوريشنك» الباليستية متوسطة المدى». وأوضح بوتين، لدفعة من خريجي كليات عسكرية في تصريحات بثها التلفزيون، «يجري الآن الإنتاج المتسلسل لأحدث منظومة صواريخ متوسطة المدى من طراز أوريشنك». وأضاف أن المنظومة أثبتت فاعليتها جيداً في القتال.

وتصل الصواريخ متوسطة المدى إلى 5500 كيلومتر، ما يمكن روسيا من ضرب أي مكان في أوروبا أو غرب الولايات المتحدة.

ويقول بوتين: «إن صاروخ «أوريشنك» يستحيل اعتراضه، وإن قوته التدميرية تضاهي قوة السلاح النووي». وذكر الرئيس الروسي، في أواخر العام الماضي، أن روسيا قد تنشر صواريخ «أوريشنك» على أراضي بيلاروسيا في النصف الثاني من عام 2025.

وتقع على حدود بيلاروسيا، دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) هي بولندا ولاتفيا وليتوانيا.

من جهة أخرى، حذر بوتين من أن انخراط قوى خارج منطقة الشرق الأوسط في الصراع الأخير مع إيران يدفع العالم نحو مخاطر كبيرة، مؤكداً أن التدخل الخارجي يزيد من حدة التوتر ويهدد الاستقرار العالمي.

جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الكرملين، حيث أكد بوتين موقف روسيا الثابت بجانب طهران، مشيراً إلى أن القصف الأمريكي الذي طال المنشآت الإيرانية لا مبرر له، وأن موسكو تسعى جاهدة لتقديم الدعم للشعب الإيراني.

وأضاف بوتين أن بلاده اتخذت موقفاً معبراً عنه في بيانات وزارة الخارجية الروسية، مؤكداً التزام موسكو بالسعي للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع تصاعد النزاعات.