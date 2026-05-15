روسيا تشن أعنف هجوم على أوكرانيا

«الكرملين»: أوروبا غير مؤهلة للوساطة مع ضلوعها في الصراع
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا شنت هجوماً باستخدام أكثر من 1560 طائرة مسيرة منذ أول من أمس. وأفاد مسؤولون بمقتل 11 شخصاً على الأقل في هذه الغارات.
وأضاف زيلينسكي أن موسكو أطلقت أكثر من 670 طائرة مسيرة، و56 صاروخاً على أوكرانيا. وأفادت القوات الجوية، بأن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 41 صاروخاً، و652 طائرة مسيرة خلال الليل.
وقال زيلينسكي: هذه بالتأكيد ليست تصرفات من يعتقدون أن الحرب تقترب من نهايتها.. من المهم ألا يلتزم الشركاء الصمت حيال هذا الهجوم.. ومن المهم بنفس القدر مواصلة دعم حماية أجوائنا.
وأضاف أن مركبة تابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تعرضت لهجوم من طائرات مسيرة روسية، خلال مهمة إنسانية في مدينة خيرسون الأوكرانية.
وذكر أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، أن 28 شخصاً أصيبوا، بينهم ثلاثة أطفال، في ثاني أكبر مدن أوكرانيا، حيث استهدفت البنية التحتية المدنية. وأفادت وزارة الطاقة بانقطاع التيار الكهربائي في 11 منطقة في البلاد، جراء الهجمات الروسية.
وذكر وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، أن الهجوم، الذي وقع خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، يظهر رغبة روسيا في مواصلة القتال، رغم مساعي السلام التي تبذلها الولايات المتحدة.
وكتب على منصة إكس: أنا على يقين بأن زعيمي الولايات المتحدة والصين لديهما ما يكفي من النفوذ على موسكو، لحث بوتين على إنهاء الحرب نهائياً.