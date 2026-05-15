روسيا تشن أعنف هجوم على أوكرانيا

«الكرملين»: أوروبا غير مؤهلة للوساطة مع ضلوعها في الصراع

قال مسؤولون أوكرانيون، أمس، إن روسيا شنت أكبر ​هجوم جوي على أوكرانيا على مدى يومين منذ بدء الحرب، إذ قصفت العاصمة ‌كييف، ومدناً أخرى ​في مناطق متفرقة في البلاد، بمئات الطائرات المسيّرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا شنت هجوماً باستخدام أكثر من 1560 طائرة مسيرة منذ أول من أمس. وأفاد مسؤولون بمقتل 11 شخصاً على الأقل في هذه الغارات.

وأضاف زيلينسكي أن موسكو أطلقت أكثر من 670 طائرة مسيرة، و56 صاروخاً على أوكرانيا. وأفادت القوات الجوية، بأن وحدات الدفاع ⁠الجوي أسقطت 41 صاروخاً، و652 طائرة مسيرة خلال الليل.

وقال زيلينسكي: هذه بالتأكيد ليست تصرفات من يعتقدون أن الحرب تقترب من نهايتها.. من المهم ألا يلتزم الشركاء الصمت حيال هذا الهجوم.. ومن المهم بنفس القدر مواصلة دعم حماية أجوائنا.

وأفاد زيلينسكي بمقتل خمسة أشخاص على الأقل في كييف. وذكر مسؤولون أن ستة أشخاص قتلوا في هجوم خلال النهار في أجزاء مختلفة من غربي أوكرانيا، الأربعاء. وقال زيلينسكي إن 180 منشأة تضررت في أوكرانيا، ​من بينها ⁠أكثر من 50 بناية سكنية.

وأضاف ⁠أن مركبة تابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تعرضت لهجوم من طائرات مسيرة روسية، خلال مهمة إنسانية في مدينة خيرسون الأوكرانية.

إلى ذلك، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، إن الهجوم تسبب ⁠في انقطاع إمدادات المياه في المدينة، مشيراً إلى أن السلطات تعمل على تشغيل المولدات الكهربائية لاستعادة الإمدادات.

وذكر أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، أن 28 شخصاً أصيبوا، بينهم ثلاثة أطفال، في ثاني أكبر مدن أوكرانيا، حيث استهدفت البنية التحتية المدنية. وأفادت وزارة الطاقة بانقطاع التيار الكهربائي في 11 منطقة في البلاد، جراء الهجمات الروسية.

وذكر وزير الخارجية الأوكراني، أندريه ‌سيبيها، أن الهجوم، الذي وقع خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، يظهر رغبة روسيا في مواصلة القتال، ​رغم مساعي السلام التي تبذلها الولايات المتحدة.

وكتب على منصة إكس: أنا على يقين بأن زعيمي الولايات المتحدة والصين لديهما ما يكفي من النفوذ على موسكو، لحث بوتين على إنهاء الحرب نهائياً.

في الأثناء، قالت الوكالة الدولية ​للطاقة الذرية، إنها تلقت معلومات بشأن زيادة كبيرة ⁠في نشاط الطائرات المسيرة بالقرب من مواقع محطات الطاقة النووية الأوكرانية هذا الأسبوع، إذ تم رصد أكثر من ‌160 طائرة مسيرة تحلّق في ​محيط محطات جنوبي ​أوكرانيا وتشرنوبل ⁠وريفني، على مدى ​يومي ⁠13 و14 ⁠مايو. وأفادت الوكالة، في منشور ⁠على إكس، بأن فرقها لم تبلغ عن أي تأثير مباشر ‌في السلامة النووية في ​هذه المواقع.

على صعيد متصل، نقلت وكالة الإعلام ​الحكومية الروسية، أمس، عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم ⁠الكرملين قوله، إن على أوروبا ألا تتوقع القيام بدور الوسيط في عملية السلام في أوكرانيا، في ظل نهجها الحالي. وأكد بيسكوف موقف موسكو بأن أوروبا ضالعة ​حالياً في ​الصراع إلى جانب ⁠أوكرانيا.