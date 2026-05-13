بوتين يتفاخر بـ "سارمات".. أقوى منظومة صاروخية في العالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بقائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، سيرغي كاراكاييف، أن منظومة صواريخ "سارمات" هي الأقوى في العالم، حيث تزيد القدرة الإجمالية للشحنة القتالية التي يحملها الصاروخ عن أربعة أضعاف القدرة الإجمالية لأي نظير غربي مماثل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى تقريرا، أمس الثلاثاء، من قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية سيرغي كاراكاييف، تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ "سارمات".

وكشف بوتين أن مدى صاروخ "سارمات" يتجاوز 35 ألف كيلومتر، مشيرا إلى أن هذا الصاروخ يمكنه التحليق ليس فقط بمسار باليستي، ولكن أيضاً بمسار شبه مداري.

وأضاف بوتين، أن منظومة "سارمات" تضاهي في قوتها منظومة "فويفودا" السوفيتية الصنع التي لا تزال في الخدمة لدى روسيا.