كييف وموسكو تتراشقان في «قمة مالطا»

شنت كييف هجوماً كلامياً على موسكو خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عقد في مالطا، إذ وصف وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيغا، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بأنه مجرم حرب، وأن روسيا تشكل أكبر تهديد للأمن في أوروبا، فيما صب لافروف جام غضبه على الغرب، واتهمه بإثارة حرب باردة جديدة، قد تصبح ساخنة، والفشل في الاستجابة إلى تحذيرات الكرملين من مخاطر إرسال قوات لدعم أوكرانيا.

ووصف وزير خارجية أوكرانيا، نظيره الروسي سيرغي لافروف، بأنه مجرم حرب، خلال حضورهما الاجتماع الدولي في مالطا. وقال وزير خارجية أوكرانيا، أندري سيبيغا، بينما جلس إلى الطاولة الضخمة نفسها التي جلس إليها لافروف، أمس، في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن روسيا تمثل أكبر تهديد للأمن في أوروبا، واصفاً نظيره الروسي بأنه مجرم حرب.

وقال سيبيغا لوزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: روسيا ليست شريكاً، إنها أكبر تهديد لأمننا المشترك.. مشاركة روسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تشكل تهديداً للتعاون في أوروبا.. عندما يقول الروس إنهم يريدون السلام فإنهم يكذبون، أوكرانيا تواصل النضال من أجل حقها في الوجود.

وأكد أن من أسماه مجرم الحرب الروسي الجالس إلى هذه الطاولة، يجب أن يعرف أن أوكرانيا ستفوز بهذا الحق، والعدالة ستتحقق. بدوره، وخلال جلوسه بين ممثلي سان مارينو ورومانيا، انتقد لافروف، الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، خصوصاً الولايات المتحدة. واتهم لافروف الغرب خلال الاجتماع، بإثارة حرب باردة جديدة، معتبراً أنها قد تصبح الآن ساخنة.

واتهم لافروف الغرب بالفشل في الاستجابة إلى تحذيرات الكرملين من مخاطر إرسال قوات لدعم أوكرانيا. ولدى سؤاله عن تقارير إعلامية غربية في هذا الشأن، رد لافروف بالقول: لا تقوم كل هذه الأوهام إلا بمفاقمة الوضع، وتظهر أن الناس الذين يحملون أفكاراً كهذه، يفضلون عدم سماع التحذيرات الواضحة جداً التي صدرت مراراً عن الرئيس فلاديمير بوتين. كما اتهم واشنطن بإجراء مناورات عسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بهدف زعزعة استقرار القارة اليورو-آسيوية بكاملها.

في المقابل، انتقد بلينكن نظيره الروسي قائلاً إنه موهوب في نشر المعلومات المضللة، متهماً موسكو بمسؤولية التصعيد في أوكرانيا. وقال بلينكن: يؤسفني أن زميلنا، السيد لافروف، غادر القاعة، ولم يمنحنا لباقة الاستماع إلينا كما استمعنا إليه.. وبالطبع، زميلنا الروسي موهوب جداً في إغراق المستمعين تحت تسونامي من المعلومات المضللة.

تواصل نادر

في الأثناء، وفي تواصل نادر، أجرى رئيسا الأركان الروسي والأمريكي مكالمة هاتفية، الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس. ووفق الوزارة، فقد جرى الاتصال بين رئيس الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، تشارلز براون، يوم 27 نوفمبر بمبادرة من الجانب الروسي. وأبلغ غيراسيموف نظيره الأمريكي بمناورات عسكرية روسية في شرق المتوسط، وفق ما أفادت وزارة الدفاع في بيان على تلغرام.

وقال: تم تقديم هذه المعلومات بهدف منع أي حوادث محتملة على ارتباط بوجود سفن أمريكية وتابعة لحلف شمال الأطلسي قرب منطقة المناورات الروسية.

ونقلت نيويورك تايمز عن ناطق عسكري أمريكي قوله، إن رئيسي الأركان ناقشا النزاع في أوكرانيا، وصاروخ أوريشنيك الباليستي الروسي الجديد فرط الصوتي. وذكرت سي إن إن، أن براون أعرب عن قلق الولايات المتحدة حيال نشر جنود كوريين شماليين، دعماً للجيش الروسي.