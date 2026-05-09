موسكو تحيي يوم النصر بعرض عسكري مخفّض

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بدور بلاده في هزيمة ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية في عرض عسكري بالساحة الحمراء، لم يضم أسلحة ثقيلة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة موسكو، بينما حضر بوتين والعديد من القادة الأجانب العرض، الذي تم تقليص حجمه، رغم الإعلان عن هدنة لمدة ثلاثة أيام برعاية أمريكية مما خفف المخاوف بشأن احتمالات قيام أوكرانيا بمحاولة تعطيل الاحتفالات.

وحضر الاحتفالات في العاصمة الروسية ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسكندر، ورئيس لاوس ثونجلون سيسوليث، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، والقائد البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ووضع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، وهو عضو في الاتحاد الأوروبي، الزهور عند النصب التذكاري للجندي المجهول خارج أسوار الكرملين مباشرة، لكنه ابتعد عن عرض الساحة الحمراء.

وفي كلمة له خلال اجتماع مع بوتين في الكرملين، أعرب فيكو عن أسفه للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو والتي أعاقت التجارة، وشدد على أهمية إمدادات الطاقة الروسية لسلوفاكيا، بينما أشاد بوتين بسلوفاكيا لتكريمها ذكرى الجنود السوفييت الذين سقطوا.

وأمرت السلطات الروسية اليوم السبت، بفرض قيود على جميع خدمات الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول والرسائل النصية في العاصمة الروسية، بدعوى الحاجة لضمان السلامة العامة.

وشددت الحكومة الرقابة بشكل ممنهج على شبكة الإنترنت وأنشأت ضوابط صارمة بشكل متزايد على الأنشطة الإلكترونية ، مما تسبب في إثارة حالة من التذمر وتعبيرات نادرة عن الاستياء بشكل علني.