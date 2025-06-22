بوتين يطلب تسوية أساسها حياد أوكرانيا

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع في أوكرانيا، تقوم على ضمان حياد الدولة الأوكرانية، ووقف أي خطوات نحو الانضمام إلى تحالفات خارجية، لا سيما العسكرية منها، مؤكداً ضرورة عدم تسليحها بأسلحة نووية.

وقال بوتين في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، «إن من الضروري إعلان حياد أوكرانيا، وعدم انضمامها لأي تحالفات خارجية، وعدم تسليحها نووياً، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل أساساً لاستقرار طويل الأمد في المنطقة. وكشف بوتين أن موسكو كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع كييف خلال محادثات إسطنبول في عام 2022»، مضيفاً: «آمل أن يسترشد القادة الحاليون في أوكرانيا بالمصالح الوطنية لا بمصالح الأطراف الثالثة».

بدوره، اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موسكو بتسليم بلاده عمداً جثامين 20 جندياً روسياً، بدلاً من رفات جنود أوكرانيين تم الاتفاق على إعادتهم خلال عملية تبادل جثث جرت مؤخراً. وأضاف: «أحياناً تحمل هذه الجثامين جوازات سفر روسية، متهماً موسكو بالكذب عبر إعلانها تسليم جثث أوكرانية فقط.

ورجح زيلينسكي أنهم يفعلون ذلك عمداً لإظهار عدد الجثث الأوكرانية، التي يفترض أنها بحوزتهم، ولتقليل عدد القتلى بين الجنود الروس. كما اتهم زيلينسكي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بعدم الاهتمام بالسلام. وقال زيلينسكي، إن روسيا تريد شن حرب، وإن التهديدات المستمرة القادمة من روسيا تعني أن الضغط الذي يمارسه العالم لا يؤذيهم بما يكفي حتى الآن».

وقال زيلينسكي، أمس، إن بلاده تعمل على التطوير السريع للطائرات المسيرة الاعتراضية، لمواجهة أسراب المسيرات الروسية، التي هاجمت المدن الأوكرانية بأعداد متزايدة في الأسابيع الماضية. ودعا زيلينسكي شركاء أوكرانيا الغربيين إلى تخصيص 0.25 % من ناتجهم المحلي الإجمالي، لمساعدة كييف على زيادة إنتاج الأسلحة، قائلاً، إن البلاد تخطط لتوقيع اتفاقيات هذا الصيف لبدء تصدير تقنيات إنتاج الأسلحة. وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تجري محادثات مع الدنمارك والنرويج وألمانيا وكندا وبريطانيا وليتوانيا، لإطلاق مشروعات مشتركة لإنتاج الأسلحة.

وكشف زيلينسكي عن أن شركات غربية، من بينها مجموعات ألمانية وتشيكية، ما زالت تزود قطاع الصناعة العسكرية الروسي، داعياً إلى فرض عقوبات على هذه الكيانات. وصرح زيلينسكي بأن روسيا تتلقى أدوات من عدة بلدان تستخدمها لصنع أسلحة. وأضاف أن إحدى الشركات توفر أيضاً عدداً قليلاً من المكونات الآتية من الولايات المتحدة، مؤكداً أن في حوزته قائمة بأسماء هذه المجموعات.

أضرار وسيطرة

ميدانياً، ذكرت السلطات العسكرية المحلية، أن طائرات بدون طيار وصواريخ أطلقتها روسيا الليلة قبل الماضية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية للطاقة في وسط أوكرانيا، وقال الحاكم العسكري للمنطقة، فولوديمير كوهوت، إنه تم تسجيل ضربات مباشرة، وسقوط حطام في منطقة كريمنشوك في بولتافا. وأصيب شخص واحد في الهجوم، طبقاً للمسؤول، الذي لم يكشف عن المزيد من التفاصيل حول حجم الأضرار.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأنه تم سماع دوي انفجارات قوية في مدينة كريمنشوك الصناعية، على بعد حوالي 250 كيلو متراً جنوب شرق كييف. كما نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أمس، عن وزارة الدفاع قولها، إن القوات الروسية سيطرت على بلدة زابوريجيا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.