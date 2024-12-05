روسيا: لا أساس لمحادثات بشأن إنهاء الحرب

قالت روسيا إنه لا يوجد أساس حتى الآن لإجراء مفاوضات بشأن كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف لصحيفة إزفستيا: لا يوجد أساس للمفاوضات حتى الآن، مؤكداً موقف موسكو الثابت بخصوص المحادثات.. العديد من الدول أعلنت استعدادها لاستضافة المحادثات.. ونحن ممتنون لجميع الدول على هذه النوايا الحسنة.

في الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا بحاجة إلى إشراك الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً في الحرب ضد روسيا.

وأضاف أن وجود العنصر البشري في ساحة المعركة يسبق الذخائر والأسلحة في الأهمية لتحقيق النجاح.

وأضاف في بروكسل: هذه قرارات صعبة جداً.. لكننا، الكثير منا، يعتقد أن إشراك الشباب في المعركة على سبيل المثال أمر ضروري.. لا يشارك في المعركة حالياً من تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً.

إلى ذلك، حض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أعضاء الناتو على تزويد أوكرانيا ما يكفي من أسلحة لتغيير مسار الحرب فيما تحقق القوات الروسية مكاسب على طول خط المواجهة.

وقال روته بعد اجتماع مع وزراء خارجية الحلف: علينا تقديم دعم كافٍ لأوكرانيا لتغيير مسار هذه الحرب بشكل نهائي، هذا يعني أننا نريد أن نضع أوكرانيا في موقع قوة، حتى تتمكن الحكومة الأوكرانية يوماً ما من الشروع في مفاوضات مع الروس.

ودعا الأمين العام للحلف مجدداً إلى منح أوكرانيا المزيد من المساعدات العسكرية لتمكينها من الدفاع عن نفسها بشكل أفضل ضد الضربات الروسية التي تقوم منذ أسابيع بتدمير منشآت الطاقة.

وأشار روته إلى أنه في أوكرانيا تنتقل المعارك من الشرق إلى الغرب، وليس من الغرب إلى الشرق.

بدوره، قال جابريليوس لاندسبيرجيس، وزير الخارجية الليتواني، إن أعضاء حلف شمال الأطلسي سيتعين عليهم تقديم ضمانات من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، مضيفاً: إذا كنا نريد إحلال السلام في أوكرانيا، فسيتعين علينا تقديم ضمانات أمنية.. لا توجد طريقة أرخص للضمانات الأمنية من المادة الخامسة في ميثاق حلف شمال الأطلسي.. ستُسوي الحرب في ساحة المعركة فحسب.. من يقول إننا لا نستطيع تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه واهم.

هجوم مسير

ميدانياً، أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، أمس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 29 من أصل 50 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على البلاد الليلة قبل الماضية.

وأوضح بيان أن القوات الروسية شنت هجوماً منسقاً على أوكرانيا، باستخدام صاروخ موجه طراز كيه إتش - 59/69 تم إطلاقه من منطقة كورسك الروسية، إلى جانب 50 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق بريمورسكو-أختارسك وأوريول وميليروفو.

وأضاف البيان أنه بحلول الساعة التاسعة صباح الأربعاء، أسقطت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة الأوكرانية 29 مسيرة في عدة مناطق، منها كييف وخاركوف وبولتافا وسومي وتشرنيجوف وخميلنيتسكي وتيرنوبل وميكولايف ودونيتسك.