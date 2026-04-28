أربعة قتلى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

قتل ثلاثة أشخاص الثلاثاء في هجوم بطائرات مسيّرة أطلقتها كييف على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، بينما أسفر هجوم نفذته موسكو على وسط أوكرانيا عن مقتل شخص، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في البلدين.

وكتب حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق تلغرام "قُتل ثلاثة مدنيين نتيجة هجمات شنتها طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفا أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح.وبحسب المصدر، استهدفت المسيّرات سيارة في بلدة فوزنيسينوفكا ما أدى إلى مقتل رجل، ومركبة في بلدة بوبرفا حيث لقي رجل وامرأة حتفهما.

وعلى الجانب الآخر، لقي رجل يبلغ 40 عاما حتفه وأصيب خمسة أشخاص بجروح في ضربة روسية على مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، بحسب ما أعلن المسؤول عن منطقة دنيبروبتروفسك العسكرية أولكسندر غانجا على مواقع التواصل.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها اعترضت 95 من 123 مسيّرة أطلقتها روسيا ليل الاثنين إلى الثلاثاء.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تقصف روسيا بانتظام مناطق على امتداد المساحة الأوكرانية، ولا سيما البنى التحتية الحيوية.

وفي المقابل، تستهدف كييف مواقع داخل روسيا، مؤكدة أنها تضرب منشآت عسكرية وكذلك منشآت للطاقة بهدف الحد من قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي.

في هذا السياق، اشتعل حريق الثلاثاء في مصفاة نفط في توابسي في جنوب روسيا بعد سقوط حُطام طائرة أوكرانية مسيّرة استهدفتها، بحسب السلطات المحلية.

وتعرّض هذا الميناء النفطي الواقع على البحر الأسود لضربات عدة خلال الآونة الأخيرة. وتسببت إحداها باندلاع النيران فيه على مدى أيام، ما أسفر عن تساقط "أمطار نفطية"، بحسب سكان.