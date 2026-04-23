سلوفاكيا تستأنف استلام النفط الروسي بعد إصلاح خط "دروجبا"

أعلنت سلوفاكيا اليوم الخميس، أنها بدأت مجدداً في تلقي النفط الروسي عقب إصلاح أوكرانيا لخط أنابيب "دروجبا"، الذي كان قد تضرر جراء هجوم روسي في يناير الماضي.

وكتبت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية، دينيسا ساكوفا، عبر حسابها على "فيسبوك": "إن تدفق النفط إلى سلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا استؤنف عند الساعة الثانية من فجر اليوم (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)"، مؤكدة أن الإمدادات تصل حالياً وفق الخطة المتفق عليها.

وكان خط الأنابيب الحيوي محور مواجهة سياسية حادة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي من جهة، والمجر وسلوفاكيا من جهة أخرى، حيث تواصل الأخيرتان استيراد النفط الروسي رغم العقوبات المفروضة على موسكو منذ غزوها للأراضي الأوكرانية مطلع عام 2022.

وأوضحت أوكرانيا، أمس الأربعاء، أنها استأنفت ضخ النفط عقب تصليح الخط، بالتزامن مع موافقة الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن قرض لصالح كييف بقيمة 90 مليار يورو. وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يعارض هذا القرض بشدة، متهماً كييف بالمماطلة في الإصلاحات للضغط على بلاده.

ويرى مراقبون أن خسارة أوربان في الانتخابات الأخيرة هذا الشهر مهدت الطريق أمام انفراجة الأزمة، حيث أعطت دول الاتحاد موافقة أولية على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، كانت معطلة بسبب اعتراض المجر وسلوفاكيا. وفي المقابل، لا يزال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعبر عن استيائه من استمرار بعض دول التكتل في شراء الطاقة الروسية، التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل المجهود الحربي لموسكو.