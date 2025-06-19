روسيا تسيطر على مناطق في سومي وخاركيف

واستولى الجنود الروس على بلدة نوفوميكولاييفكا في سومي التي تبعد نحو 4 كيلومترات عن الحدود الأوكرانية الروسية، وفق ما أفادت وزارة الدفاع عبر تلغرام.
ووفق الجيش الروسي، فإن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 165 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مدافع ميدانية، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة وآخر للمواد اللوجستية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها استولت أيضاً على بلدة دوفنكه في منطقة خاركيف.
ارتفاع حصيلة
وقالت أجهزة الطوارئ الحكومية عبر تطبيق تلغرام: في المجمل، قضى 21 شخصاً في العاصمة وأصيب 134 بجروح.
مساعدات
وقال مسؤول كندي لصحافيين، إن بلاده تراجعت عن خططها لإصدار مجموعة السبع بياناً قوياً بشأن الحرب في أوكرانيا، بعد معارضة الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إن أوتاوا ستقدم مساعدات عسكرية جديدة بملياري دولار كندي (1.47 مليار دولار) إلى كييف، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية جديدة على روسيا.
بدوره، قال زيلينسكي في منشور عبر حسابه على تلغرام، إنه أبلغ قادة مجموعة السبع أن الدبلوماسية تمر الآن بأزمة، مشيراً إلى أنهم بحاجة إلى الاستمرار في مطالبة ترامب باستخدام نفوذه الحقيقي لفرض إنهاء الحرب.
وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس: أعود إلى ألمانيا بتفاؤل حذر بشأن اتخاذ قرارات أيضاً في أمريكا خلال الأيام المقبلة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا.