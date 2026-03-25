ألف مسيّرة في يوم واحد.. روسيا تنفذ واحدة من أضخم هجماتها على أوكرانيا

شنت روسيا، الثلاثاء، هجمات جوية بأكثر من ألف مسيّرة على أوكرانيا أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص وطالت مدينة لفيف المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأفاد مسؤولون بأن روسيا أطلقت نحو ألف طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال 24 ساعة، وشنّت واحدة من أكبر هجماتها النهارية على الإطلاق.

وقُتل شخصان وأُصيب مستشفى للولادة في غارة جوية بطائرة مسيّرة على مدينة إيفانو فرانكيفسك في غرب البلاد، كما قُتل شخص آخر في منطقة فينيتسا وسط البلاد، وذلك ضمن هجوم نهاري أعقب قصفا ليلياً على مبانٍ سكنية في مدن عدة أسفر عن مقتل 5 أشخاص آخرين.

وقال زيلينسكي، في معرض حديثه عن الهجوم على مدينة لفيف التاريخية غرب البلاد، والبعيدة عن جبهة القتال: "هذا انحطاط مطلق".

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس عمودا من ألسنة اللهب يتصاعد من مبنى مجاور لكنيسة القديس أندرو ودير برناردين اللذين يعود تاريخهما إلى القرن السابع عشر، في وسط المدينة، والذي استُهدف خلال ساعة الذروة في المساء.

وعمل عناصر الإطفاء على إخماد الحريق في المبنى السكني الذي تحطم سقفه وتناثرت نوافذه.

وشوهد عناصر الإنقاذ والسكان المحليون يحتمون داخل كنيسة أثناء الهجوم، بانتظار إشارة انتهاء الخطر للعودة إلى الخارج.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي إن "حجم هذا الهجوم يُظهر بوضوح تام أن روسيا لا تنوي إنهاء هذه الحرب"، متعهدا أن أوكرانيا "سترد بالتأكيد على أي هجمات".

وأشار ناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية إلى أن هذا الهجوم يُعدّ من أكبر الهجمات التي شُنّت نهارا على أوكرانيا على الإطلاق.

وقال يوري إغنات: بهذا الحجم، يُعدّ هذا الأمر غير مسبوق عمليا. لا أتذكر أننا شهدنا غارات نهارية بهذا العدد الكبير من الطائرات المسيّرة" منذ بدء الحرب قبل 4 سنوات.

وأطلقت روسيا 550 مسيّرة خلال نهار الثلاثاء، بعد 392 طائرة خلال الليلة الفائتة، وفق بيان صادر عن القوات الجوية الأوكرانية.