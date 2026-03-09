مشروع قرار روسي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

أعدت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكره مصدر لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

ويعبر مشروع القرار، الذي حصلت وكالة تاس على نسخة منه، عن "القلق العميق إزاء التصعيد العسكري الحالي في الشرق الأوسط وخارجه، مبديا حزنه للخسائر المأساوية في الأرواح خلال الأعمال القتالية المستمرة في المنطقة."

ويحث مشروع القرار "جميع الأطراف على الوقف الفوري لأنشطتها العسكرية والامتناع عن أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط وخارجه."

ويدعو مشروع القرار مجلس الأمن إلى تشجيع "جميع الأطراف المعنية بقوة على العودة إلى المفاوضات بدون أي مزيد من التأخير والاستفادة الكاملة من الوسائل السياسية والدبلوماسية."

ويؤكد مشروع القرار"على أهمية ضمان أمن جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط وخارجها."