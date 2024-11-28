روسيا تحذر أمريكا من «دوامة تصعيد» في أوكرانيا

حثت روسيا، أمس، الولايات المتحدة على ضرورة وقف ما أسمته «دوامة تصعيد» بشأن أوكرانيا لكنها قالت إنها ستواصل إبلاغ واشنطن بتجارب إطلاق الصواريخ لتجنب «أخطاء فادحة». بينما أكدت أنها لا تزال تعمل على نشر صاروخ «سارمات» الباليستي العابر للقارات ضمن الخدمة القتالية، على الرغم من التأخيرات والمشكلات التقنية التي واجهت تطويره.

وقال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي في رسالة واضحة إلى واشنطن نقلتها وسائل إعلام رسمية: «توقفوا، يجب ألا تفعلوا هذا بعد الآن. يجب ألا تزودوا كييف بكل ما تريده.. لا تشجعوها على مغامرات عسكرية جديدة، إنها بالغة الخطورة».

وتابع قائلاً: «الإدارة الأمريكية الحالية عليها أن توقف دوامة التصعيد تلك... ببساطة يتوجب عليهم ذلك وإلا فسيصبح الموقف خطراً للغاية بالنسبة للجميع بما يشمل الولايات المتحدة نفسها».

ووافقت روسيا الأسبوع الماضي على تعديل في العقيدة النووية يخفف الشروط اللازمة لقرار استخدام الأسلحة النووية.

وجاءت تعليقات ريابكوف بعد أيام قليلة من إطلاق روسيا ما وصفته بأنه صاروخ (أوريشنيك) باليستي فرط صوتي متوسط ​​المدى جديد ضد أوكرانيا. وقال ريابكوف إن الإطلاق بعث برسالة واضحة إلى الغرب.

صاروخ «سارمات»

في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أمس، بأن موسكو لا تزال تعمل على نشر صاروخ «سارمات» الباليستي العابر للقارات ضمن الخدمة القتالية، على الرغم من التأخيرات والمشكلات التقنية التي واجهت تطويره.

وقالت إن الصاروخ RS-28 Sarmat»، المعروف بلقب «الشيطان 2»، مصمم لحمل رؤوس نووية متعددة وقادر على استهداف مناطق بعيدة تشمل الولايات المتحدة وأوروبا. وشهد مشروع تطوير الصاروخ تأخيرات عديدة ومشكلات أثناء الاختبارات.

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكر خبراء الأسلحة أن الصاروخ «سارمات» تعرض لما وصف بـ«فشل كارثي» خلال اختبار إطلاق، ما أدى إلى حدوث حفرة كبيرة في موقع الإطلاق بشمال روسيا.

ورغم هذه التحديات، تؤكد روسيا التزامها بنشر الصاروخ الذي يمثل جزءاً من استراتيجيتها لتعزيز قدراتها النووية بعيدة المدى.

رد

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، إن روسيا أطلقت الصاروخ «أوريشنيك»، رداً على استخدام أوكرانيا للمرة الأولى صواريخ باليستية أمريكية من طراز «أتاكمز» وصواريخ كروز بريطانية من طراز «ستورم شادو» لضرب أراضٍ روسية بموافقة من الغرب. وقال الكرملين إن روسيا ليست ملزمة عملياً بتحذير الولايات المتحدة قبل إطلاق صاروخ «أوريشنيك» لأنه متوسط المدى وليس عابراً للقارات، لكن موسكو أبلغت الولايات المتحدة على أي حال بذلك قبل 30 دقيقة من الإطلاق.

زيارة

ويزور وفد أوكراني يتقدّمه وزير الدفاع رستم عمروف، كوريا الجنوبية للقاء الرئيس يون سوك يول، والبحث في احتمال تزويد سيول كييف بالسلاح، وفق ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وتأتي التقارير بشأن هذه الزيارة، التي لم تعلّق عليها الرئاسة الكورية الجنوبية، بعد تلميح سيئول إلى إمكان تعديل سياستها القائمة على عدم توفير أسلحة لأي طرف يخوض نزاعاً، وذلك عقب نشر كوريا الشمالية آلاف الجنود لدعم المجهود الحربي الروسي ضد أوكرانيا.

وأشارت «يونهاب» إلى أن الوفد يرجّح أن يوفر «معلومات استخبارية بشأن نشر قوات كوريا الشمالية في روسيا»، وأن يسعى للحصول على دعم سيول في مواجهة غزو موسكو الذي بدأ عام 2022. وكان الرئيس الكوري الجنوبي أعلن مطلع نوفمبر أن بلاده، التي تُعتبر أحد أكبر مصدّري الأسلحة في العالم، «لا تستبعد» إمكان أن ترسل بصورة مباشرة أسلحة إلى أوكرانيا.