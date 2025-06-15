تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا.. وزيلينسكي يدعو لتشديد الضغوط

أعلنت أوكرانيا وروسيا، أمس، إجراء عملية تبادل جديدة لأسرى الحرب. وصرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر تلغرام، بأن مجموعة جديدة من أسرى الحرب الأوكرانيين عادوا إلى ديارهم، في إطار تبادل جديد مع روسيا.

وكتب على حسابه الشخصي: نواصل استعادة مواطنينا من الأسر الروسي.. هذه هي عملية التبادل الرابعة خلال أسبوع.. الاتفاق هو استكمال عمليات التبادل، وسيناقش الجانبان الخطوة التالية. وأظهرت صور نشرها زيلينسكي على تلغرام، رجالاً من مختلف الأعمار، معظمهم حليقو الرؤوس، مرتدين ملابس عسكرية، ومتشحين بأعلام أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، على تلغرام: وفقاً للاتفاقات الروسية الأوكرانية، عادت مجموعة أخرى من العسكريين الروس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. ونشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو يظهر رجالاً يرتدون ملابس عسكرية، حاملين أعلاماً روسية، وهم يصفقون ويهتفون روسيا، روسيا، والمجد لروسيا، وكان البعض يرفعون قبضاتهم في الهواء.

وأشار زيلينسكي، إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية، سيعود بالنفع على روسيا، ويعزز قدراتها العسكرية في الحرب على أوكرانيا. وأوضح في حديثه للصحافيين في كييف، أن ارتفاع أسعار النفط يهدد موقف أوكرانيا في ساحة المعركة، مضيفاً: الضربات أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وهذا أمر سلبي بالنسبة لنا.. الروس يزدادون قوة، بسبب زيادة الدخل من صادرات النفط.

وأفاد بأنه يخطط لإثارة هذه القضية، في محادثة مقبلة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. كما أعرب زيلينسكي عن قلقه من احتمال أن يتم تحويل المساعدات العسكرية الأمريكية بعيداً عن أوكرانيا، مضيفاً: نحن نرغب في ألا تنخفض المساعدات لأوكرانيا بسبب هذا.. في المرة السابقة، كان هذا عاملاً أدى إلى تأخير المساعدات لأوكرانيا.

كما قال زيلينسكي: إن القوات الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية في منطقة سومي شمال شرقي البلاد، وتقاتل الآن على الحدود لاستعادة السيطرة. وذكر زيلينسكي، في تصريحات نشرها مكتبه، أن موسكو حشدت نحو 53 ألف جندي في اتجاه سومي، مضيفاً: نحاول معادلة الوضع. القتال هناك على الحدود، يجب أن تفهموا أن العدو توقف هناك، والعمق الأقصى الذي يدور فيه القتال، هو 7 كيلومترات من الحدود.

وأوضح زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تحافظ على خطوطها الدفاعية، على امتداد أكثر من ألف كيلومتر من خط المواجهة، رافضاً إعلان موسكو أن القوات الروسية عبرت الحدود الإدارية لمنطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا.

وأقر زيلينسكي بأن أوكرانيا غير قادرة على استعادة جميع أراضيها بالقوة العسكرية، مكرراً مناشداته تشديد العقوبات على روسيا، لإجبارها على الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب. كما دعا زيلينسكي، الولايات المتحدة، إلى تغيير لهجتها تجاه روسيا، قائلاً إن إدارة دونالد ترامب تصالحية للغاية مع موسكو، وينبغي لها بدلاً من ذلك تشديد العقوبات.

موجة مسيرات

ميدانياً، أفادت وسائل الإعلام الروسية، أمس، بأن أوكرانيا أطلقت موجة من الطائرات المسيرة القتالية، استهدفت مصنعاً للمواد الكيماوية في جنوبي روسيا، وغيره من المنشآت الصناعية الأساسية في حرب روسيا. وأكد حاكم منطقة ستافروبول، فلاديمير فلاديميروف، سقوط أجزاء من المسيرات في منطقة نيفينوميسك الصناعية، ولم يصب أحد بأذى. وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا دوي عشرة تفجيرات، على الأقل، فوق المدينة. ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار بالمصنع.

وأكد المسؤولون الروس أيضاً، وقوع هجوم على مدينة نوفوكويبيشفسك، بالقرب من سامارا على نهر فولجا، حيث يوجد مصنع كبير للمواد الكيماوية. وقال الجيش الروسي إنه أسقط 66 مسيرة أوكرانية، فوق أجزاء مختلفة من البلاد.

ومن ناحية أخرى، هاجم الجيش الروسي مدينة زابورريجيا بجنوبي أوكرانيا، بمسيرات قتالية خلال الليل، وكذلك أهداف أخرى. وقال الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف، إن رجلي شرطة أصيبا في الهجوم.