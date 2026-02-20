روسيا تنفي إجراء أي حوار سلام مع اليابان

قال ​الكرملين اليوم الجمعة إن العلاقات مع ‌اليابان ​تراجعت إلى الصفر بسبب موقف طوكيو "العدائي" من روسيا، وإنه لا حوار يجري لتحقيق السلام.

ولم توقع روسيا واليابان أبدا ⁠معاهدة سلام رسمية بعد الحرب العالمية الثانية، وكان العائق الرئيسي هو نزاع لم يحسم بشأن جزر الكوريل ‌المعروفة في اليابان باسم الأقاليم الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس أن ‌رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قالت ‌في كلمة تنصيبها بالبرلمان ‌اليوم الجمعة "على الرغم ‌من أن العلاقات بين اليابان وروسيا تمر ​بمرحلة صعبة، ‌فإن موقف الحكومة ​اليابانية لم يتغير، ⁠إذ تهدف إلى حل النزاع الإقليمي وإبرام معاهدة سلام".

ومع ذلك، قال دميتري ​بيسكوف ⁠المتحدث ⁠باسم الكرملين إن علاقات روسيا مع اليابان "تدنت إلى الصفر" بسبب ما ⁠وصفه بأنه "موقف عدائي" من طوكيو تجاه موسكو.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي يومي "لا يوجد حوار، ومن المستحيل مناقشة مسألة معاهدة السلام دون حوار. ‌لم تكن روسيا أبدا مؤيدة لإنهاء هذا الحوار".

وأضاف: "...​في ظل هذه الظروف، من غير المرجح التوصل إلى أي اتفاقات دون تغيير صيغ علاقاتنا".