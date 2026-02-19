الأولى عالمياً.. روسيا تبدأ استخدام دواء لعلاج سرطان الجلد

في إطار حربها على المرض الخبيث، أعلنت روسيا اليوم الأربعاء أنها أصبحت أول دولة في العالم تنتج لقاحاً لعلاج سرطان الجلد الميلانيني (الميلانوما)، وقد بدأت في استخدامه. ونقل موقعا قناة «روسيا اليوم» ووكالة «سبوتنيك» عن كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، أندريه كابيرين خلال جلسة عامة لمجلس الاتحاد الروسي: «طوّرنا هذا اللقاح.. وكنا أوّل من بدأ باستخدامه على المرضى». وأضاف: «تجري حالياً عمليات إنتاج أدوية مخصصة»، مشيراً إلى أن الدواء الروسي التالي المُطور سيكون علاجاً لسرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة.

ويطلق على لقاح سرطان الجلد الروسي الجديد اسم «نيو أونكو فاك» (NEOONCOVAC)، وتم تطويره بالتعاون بين مركز «بلوخين الروسي لأبحاث الأورام ومركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويتم تصنيعه في المركز الوطني للأبحاث الطبية الإشعاعية التابع لوزارة الصحة الروسية. وقد منحت وزارة الصحة الموافقة على استخدام الدواء في الممارسة السريرية مطلع ديسمبر الماضي.

وكان مدير مركز «غاماليا» لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينسبورغ، أشار في وقت سابق إلى أن التجارب ما قبل السريرية التي أجريت على الحيوانات أظهرت أن اللقاح المحلي الجديد ضد سرطان الجلد «الميلانوما» فعال بنسبة 100% في القضاء على كتلة الورم الرئيسية، وفعاليته في القضاء على النقائل السرطانية تبلغ 90 % تقريباً.

وفي سياق متصل، ذكر وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو أن تكلفة تشخيص وعلاج الأمراض السرطانية في روسيا قد تكون أقل بخمس مرات مقارنة بالدول الغربية، ما قد يسهّل وصول العلاج إلى شريحة أوسع من المرضى.

وكانت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الفيدرالية للطب والبيولوجيا، أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، أنه تم اختيار أول المرضى في روسيا لتلقي لقاح سرطان القولون والمستقيم، على أن يبدأ إعطاء اللقاح خلال هذا العام.

وقالت سكفورتسوفا خلال مؤتمر صحافي بعنوان «الغاية الأساسية في علوم الحياة: من الاكتشافات إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية»، الذي تزامن مع اليوم الوطني للعلوم في روسيا: «تلقينا طلبات من حوالي 400 مريض يرغبون في تلقي لقاح سرطان القولون والمستقيم، ليس فقط من روسيا، بل أيضاً من دول مجاورة وبعيدة مثل الولايات المتحدة، وهولندا.. وقد اخترنا المرضى الأوائل بعد إجراء مشاورات، وجُمعت عينات من الأورام، وبدأت عملية تحضير اللقاح».

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سبق أن سجلت لقاح الببتيد المخصص «أونكوبيبت»، الذي ابتكره علماء مركز لوبوخين الفيدرالي العلمي والسريري للطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية. ويستخدم هذا الدواء لعلاج مرضى سرطان القولون والمستقيم النقيلي.