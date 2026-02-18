محادثات جنيف.. أوكرانيا تلمح لتقدم وروسيا تصفها بـ"الصعبة والجادة"

أعلن رئيس وفد التفاوض الأوكراني رستم عمروف الأربعاء، أن المحادثات مع الروس بوساطة الولايات المتحدة في جنيف أسفرت عن "تقدم".

وقال عمروف لمجموعة صغيرة من الصحافيين في نهاية اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية "نحن نركز على العمل على الشروط الرئيسية اللازمة لإتمام العملية. هذا العمل المعقّد يتطلب موافقة جميع الأطراف ووقتا كافيا. لقد تحقق تقدم، لكن لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل في هذه المرحلة".

من جانبه أكد كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي أن المباحثات كانت "صعبة" لكن جادة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن ميدينسكي قوله إن المفاوضات "كانت صعبة، لكن مهنية، مضيفاً "الاجتماع المقبل سيعقد في المستقبل القريب"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.