الكرملين: جولة جديدة من مفاوضات أوكرانيا الأسبوع المقبل

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا ستعقد الأسبوع المقبل.

وقال بيسكوف للصحفيين، في معرض رده على سؤال حول الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا: "هناك اتفاق على أن (جولة المفاوضات) ستعقد بالفعل الأسبوع المقبل. ونحن سوف نبلغكم بالمكان والمواعيد الدقيقة. لكنها حقا ستكون الأسبوع المقبل"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف: "في الوقت الراهن، الوضع الفعلي هو أنه من غير المرجح عملياً، وحتى يتم التوصل إلى تسوية أوكرانية، أن نتمكن من الحديث عن أي شيء ملموس، وفي الوقت الحالي، يقتصر الأمر على المناقشات، ولكن مع مرور الوقت، وإذا أحرزنا تقدماً نحو تسوية سلمية، فقد ينتقل هذا إلى تطبيقات عملية".

وأشار المتحدث إلى أن روسيا والولايات المتحدة تناقشان التعاون التجاري والاقتصادي المحتمل في إطار مجموعة العمل.

وأكد أن روسيا تقترح تعاوناً يصب في مصلحة الشركات الروسية والأمريكية على حد سواء، وأضاف حول تطوير التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة: "بالطبع، هناك شركات أمريكية ترغب في العودة إلى الأسوق الروسية".

وفي وقت سابق، نقلت تقارير أمريكية عن مصادر، أن الاجتماع الثلاثي المقبل بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية قد يعقد الأسبوع المقبل، في ميامي أو أبو ظبي.

وجرى خلال أواخر يناير وأوائل فبراير الجاري، عقد اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني في دولة الإمارات، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن.

وناقش المجتمعون خلالها القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة.

وتطالب روسيا كييف بالانسحاب من أجزاء من منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، وهي منطقة تتركز بشكل أساسي في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، ولا تزال خاضعة للسيطرة الأوكرانية، ورفض زيلينسكي مرارا وتكرارا هذه التنازلات الإقليمية.