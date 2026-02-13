أوكرانيا تحذّر من إطلاق روسيا لصاروخ باليستي متوسط المدى

موسكو، كييف - وكالات

حذّرت القوات الجوية الأوكرانية أمس من احتمال إطلاق صاروخ باليستي روسي متوسط المدى.

يأتي التحذير بعد أن قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 24 صاروخاً باليستياً وصاروخ كروز واحداً و219 طائرة مسيرة في هجمات ليلية على أوكرانيا. وأضافت القوات الجوية في منشور على تيليجرام أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت أو «حيدت» 16 صاروخاً و197 طائرة مسيرة.

في المقابل، قالت السلطات الروسية إن القوات الأوكرانية نفذت هجمات ليلاً على مواقع عسكرية وأخرى ذات صلة بالطاقة في العديد من المناطق الروسية.

وقال حاكم منطقة فولجوجراد، أندري بوتشاروف، إن أنظمة الدفاع الجوية صدت هجوماً صاروخياً ليلاً.

وفي الشمال، قالت السلطات الروسية إن شخصين أصيبا في هجوم منفصل بطائرة مسيرة على منطقة تامبوف. وقال الحاكم يفجيني بيرفيشوف إن الحطام وقع على كلية تقنية ومتجر في بلدة ميتشورينسك.

وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية أيضاً عن قصف بمسيرة على مصفاة في كومي شمال روسيا. وأكدت أجهزة الطوارئ المحلية وقوع هجوم واحد على الأقل بطائرة مسيرة، لكنها لم تقدم تفاصيل عن الأضرار.