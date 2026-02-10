الجيش الروسي يحاول استكمال السيطرة على مدينة استراتيجية بأوكرانيا

تحاول ⁠القوات الروسية التقدم في مدينة بوكروفسك الاستراتيجية بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، على أمل إنهاء حملة استمرت شهوراً للسيطرة على المركز الاستراتيجي، ويأتي ذلك وسط سعي موسكو إلى استكمال سيطرتها على منطقة دونيتسك التي أعلنت ضمها إلى جانب 3 مناطق أخرى.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أمس، ⁠إن قواتها لا تزال تسيطر على الجزء الشمالي من بوكروفسك، مضيفة: إنها تدافع أيضاً عن مدينة ميرنوهراد الأصغر المجاورة.

ومن شأن سقوط بوكروفسك بالكامل، وهي ​مركز رئيسي للسكك الحديدية، أن ​يمثل أكبر انتصار ميداني لروسيا منذ سيطرتها على مدينة أفدييفكا شرقي أوكرانيا مطلع 2024.

وقال الفيلق السابع للرد السريع الأوكراني، الذي يشرف على الدفاعات في ‍المنطقة، إن روسيا «تضغط في منطقتي بوكروفسك وميرنوهراد» من خلال استغلال «قصور» الدفاعات الجوية الأوكرانية واستخدام القنابل الموجهة والسيطرة على المناطق المرتفعة والأجنحة بفضل تفوقها العددي.

وذكر باحثون أوكرانيون في مجال الخرائط مفتوحة المصدر من مدونة «ديب ستيت» ‍العسكرية، أن قوات المشاة الروسية تقدمت إلى الجزء الشمالي من بوكروفسك وتحاول التقدم أكثر نحو قرية غريشين القريبة.

ووصفت المجموعة، التي أظهرت خريطتها سيطرة روسيا على بوكروفسك بالكامل تقريباً، وجزء كبير من ميرنوهراد، القتال الدائر حالياً بأنه «آخر المعارك» للسيطرة على المدينتين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس، في بيان، بأن «القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والوقود والنقل التي تدعم الجيش الأوكراني». وجاء في البيان الذي نقلته وكالة سبوتنيك:

«شنت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، هجمات استهدفت البنية التحتية العسكرية للمطارات، ومنشآت لمجمعات الوقود والطاقة، وبنية تحتية للنقل، تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة».

وكانت الوزارة أعلنت أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة قبل الماضية 69 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات روسية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق «تليغرام»، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 116 من أصل 149 طائرة مسيرة، كما اعترضت بعض صواريخ من طراز «إسكندر - إم» الباليستية، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل قبل الماضي.

وجاء في البيان، أن القوات الروسية شنت هجمات باستخدام 11 صاروخاً باليستياً من طراز «إسكندر - إم» تم إطلاقها من منطقة بريانسك، بالإضافة إلى 149 طائرة مسيرة قتالية وخداعية تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريل، وبريانسك، وبريمورسكو - أختارسك، وشاتالوفو الروسية، ودونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».