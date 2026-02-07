روسيا: المحادثات مع أوكرانيا في الإمارات كانت «بنّاءة»

عواصم - البيان - وكالات

قال الكرملين، أمس، إن المحادثات التي عقدت مع كييف في أبوظبي برعاية أمريكية بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، كانت بنّاءة، مؤكداً أنها ستستمر خلال الأيام المقبلة. كما اتفقت روسيا والولايات المتحدة في أبوظبي على ضرورة استئناف المحادثات النووية بينهما، بعدما انتهت مفاعيل آخر معاهدة تحد من ترسانتي موسكو وواشنطن.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: «على مدى يومين، كان هناك عمل بنّاء في محادثات أبو ظبي»، معلناً استئناف المحادثات قريباً.

وأفادت أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة عن تحقيق بعض التقدم من دون تقديم تفاصيل، لكنها أشارت إلى الحاجة للقيام بمزيد من العمل.

وتدفع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي تتم في أواخر فبراير الجاري عامها الرابع، حيث أنها تسعى الى تجاوز الخلافات.

ورحبت دولة البحرين، أمس بنجاح محادثات أبوظبي الثلاثية في الإمارات في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، برعاية أمريكية.

وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بنتائج المحادثات الثلاثية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، وجمعت كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وأوكرانيا، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لتبادل (314) أسيراً بين الجانبين الروسي والأوكراني، برعاية أمريكية، معتبرة ذلك خطوة إيجابية وبناءة في مسار التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.

وأكدت الوزارة، دعم مملكة البحرين وتقديرها للجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الحرب الأوكرانية عبر الحوار والمفاوضات، والتخفيف من تداعياتها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية، وترسيخ السلام العادل والشامل والازدهار المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أعلن الكرملين، أمس، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا في أبوظبي على ضرورة استئناف المحادثات النووية بينهما، بعدما انتهت مفاعيل آخر معاهدة تحد من ترسانتي موسكو وواشنطن.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «هناك تفاهم، وتم بحث ذلك أيضاً في أبوظبي، على أن الجانبين سيتصرفان بمسؤولية وسيعترفان بضرورة بدء المفاوضات بشأن هذه المسألة في أقرب وقت»، وذلك بعدما انتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة لـ «أكسيوس»، أن الولايات المتحدة وروسيا تجريان مباحثات بهدف التوصل إلى اتفاق لمواصلة الالتزام ببنود معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية. وتنتهي صلاحية المعاهدة يوم الخميس، حيث تقترب الدولتان من إبرام اتفاق.

وحذر مصدران من أن الخطة الأولية لا تزال تتطلب موافقة رئيسي البلدين.

وتُعد معاهدة «نيو ستارت» آخر قيد رئيسي يحد من الترسانتين النوويتين للبلدين، اللذين يمتلكان معاً حوالي 85% من الرؤوس النووية في العالم.

أشارت المصادر إلى أن ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقودان التفاوض مع مسؤولين روس بشأن «نيو ستارت» على هامش محادثات أوكرانيا في أبوظبي.

ومع انتهاء صلاحية المعاهدة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق على الالتزام ببنودها لفترة إضافية قد تمتد لستة أشهر، سيكرس في صيغة رسمية أم لا.

وقال مسؤول أمريكي: «اتفقنا مع روسيا على العمل بحسن نية وبدء نقاش حول السبل الممكنة لتحديثها»، فيما قال الكرملين، إن روسيا ستتبنى «نهجاً مسؤولاً وحذراً» تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية.

وتضع «نيو ستارت» سقفاً لعدد الرؤوس النووية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها على الغواصات والصواريخ والقاذفات، وتتضمن آليات شفافية مهمة.